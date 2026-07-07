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Протягом 6 липня на Донеччині зазнали поранень 19 цивільних мешканців, повідомляє поліція. Загалом правоохоронці зафіксували 1 253 атаки по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Наслідки влучань фіксують у щонайменше семи населених пунктах Донеччини.
Під вогнем за добу, пише поліція, були міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Новодонецьке і Райгородок, село Самійлівка.
По Краматорську за добу завдали 11 ударів за допомоги 250-кілограмової авіабомби та безпілотників. Поранені 14 мешканців, постраждали багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення, два АЗС та 11 цивільних авто.
По Дружківці влучили 250-кілограмова авіабомба та три FPV-дрони — поранені двоє мешканців, пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинок.
У Білозерському поранені двоє людей, у Самійлівці — ще одна.
Слов’янськ загарбники атакували з РСЗВ “Смерч” — зазнали руйнувань п’ять приватних будинків.
У Новодонецькому пошкоджені багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури та автомобіль. Також руйнувань зазнали два приватні будинки й магазин у Райгородку.
Загалом за добу зазнали руйнувань 35 цивільних об’єктів, з них 14 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 200 людей, зокрема 40 дітей.
Нагадаємо, бійці 7 корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння дрони українського виробництва FP-2. Захисники вже атакували цими безпілотниками склади окупантів у Покровську. Інші цілі — у Новоолександрівці.