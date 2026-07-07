Наслідки російських атак у Донецькій області 6 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Протягом 6 липня на Донеччині зазнали поранень 19 цивільних мешканців, повідомляє поліція. Загалом правоохоронці зафіксували 1 253 атаки по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Наслідки влучань фіксують у щонайменше семи населених пунктах Донеччини.

Попередньо, за добу обійшлося без загиблих цивільних

Під вогнем за добу, пише поліція, були міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Новодонецьке і Райгородок, село Самійлівка.

По Краматорську за добу завдали 11 ударів за допомоги 250-кілограмової авіабомби та безпілотників. Поранені 14 мешканців, постраждали багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення, два АЗС та 11 цивільних авто.

По Дружківці влучили 250-кілограмова авіабомба та три FPV-дрони — поранені двоє мешканців, пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинок.

У Білозерському поранені двоє людей, у Самійлівці — ще одна.

Слов’янськ загарбники атакували з РСЗВ “Смерч” — зазнали руйнувань п’ять приватних будинків.

У Новодонецькому пошкоджені багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури та автомобіль. Також руйнувань зазнали два приватні будинки й магазин у Райгородку.

Загалом за добу зазнали руйнувань 35 цивільних об’єктів, з них 14 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 200 людей, зокрема 40 дітей.

На Покровському та Костянтинівському напрямку було найбільше штурмів

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 24 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки були в районах Ямполя, Надії, Новоселівки та Дерилового, а також у бік Борової, Ставків, Чернещини, Дробишевого, Лимана, Озерного та Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 24 рази. Вони діяли у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки й Закітного;

на Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не фіксували;

у районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного армійці країни-агресорки провели 34 атаки на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 36 штурмових дій російських сил. Їх фіксували в районах Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки та Філії, а також у бік Білицького, Шевченка, Василівки, Новопавлівки, Сергіївки й Новопідгородного.

Нагадаємо, бійці 7 корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння дрони українського виробництва FP-2. Захисники вже атакували цими безпілотниками склади окупантів у Покровську. Інші цілі — у Новоолександрівці.