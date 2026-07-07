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Найбільше поранених було в Краматорську: як минуло 6 липня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Протягом 6 липня на Донеччині зазнали поранень 19 цивільних мешканців, повідомляє поліція. Загалом правоохоронці зафіксували 1 253 атаки по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Наслідки влучань фіксують у щонайменше семи населених пунктах Донеччини.

Попередньо, за добу обійшлося без загиблих цивільних

Під вогнем за добу, пише поліція, були міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Новодонецьке і Райгородок, село Самійлівка.

По Краматорську за добу завдали 11 ударів за допомоги 250-кілограмової авіабомби та безпілотників. Поранені 14 мешканців, постраждали багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення, два АЗС та 11 цивільних авто.

По Дружківці влучили 250-кілограмова авіабомба та три FPV-дрони — поранені двоє мешканців, пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинок.

У Білозерському поранені двоє людей, у Самійлівці — ще одна. 

Слов’янськ загарбники атакували з РСЗВ “Смерч” — зазнали руйнувань п’ять приватних будинків.

У Новодонецькому пошкоджені багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури та автомобіль. Також руйнувань зазнали два приватні будинки й магазин у Райгородку.

Загалом за добу зазнали руйнувань 35 цивільних об’єктів, з них 14 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуювали 200 людей, зокрема 40 дітей.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 6 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Пошкоджений житловий будинок у Краматорську після російських ударів по Донеччині 6 липня 2026 року.
Наслідки російських атак у Донецькій області 6 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Поліція фіксує наслідки російських атак по житлових кварталах Донеччини 6 липня 2026 року.
Наслідки російських атак у Донецькій області 6 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського обстрілу Краматорська 6 липня 2026 року, де поранень зазнали 14 цивільних мешканців.
Наслідки російських атак у Донецькій області 6 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

На Покровському та Костянтинівському напрямку було найбільше штурмів

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 24 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки були в районах Ямполя, Надії, Новоселівки та Дерилового, а також у бік Борової, Ставків, Чернещини, Дробишевого, Лимана, Озерного та Діброви;
  • на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 24 рази. Вони діяли у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки й Закітного;
  • на Краматорському напрямку наступальних дій російських загарбників не фіксували;
  • у районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру, Довгої Балки, Новопавлівки й Вільного армійці країни-агресорки провели 34 атаки на Костянтинівському напрямку;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 36 штурмових дій російських сил. Їх фіксували в районах Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки та Філії, а також у бік Білицького, Шевченка, Василівки, Новопавлівки, Сергіївки й Новопідгородного.

Нагадаємо, бійці 7 корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння дрони українського виробництва FP-2. Захисники вже атакували цими безпілотниками склади окупантів у Покровську. Інші цілі — у Новоолександрівці.

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