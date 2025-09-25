Найкраща моторна олива — яка вона?

Моторна олива. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Відомий багатьом факт — найкращою моторною оливою є синтетична. Погоджуємось, це найбільш сучасне та високотехнологічне автомобільне мастило, яке відмінно працює за різних температур та витримує високі навантаження. Проте чи достатньо цього знання під час вибору оптимального варіанту? Однозначно ні. Нижче розберемо детальніше, які моторні оливи купити для вашої моделі авто, щоб двигун працював безперебійно протягом багатьох років.

Як вибрати моторну оливу для автомобіля?

Головне, чим варто керуватися у випадках вибору автомастила — рекомендації виробника авто. Зазирніть в інструкції з експлуатації, і там буде зазначено клас мастила, що підходить для вашої моделі. Продукцію з вищими експлуатаційними характеристиками використовувати можна, а от заниження класу вже не допускається.

Основні критерії для вибору оливи:

тип — мінеральна, синтетична або напівсинтетична;

в’язкість — здатність виконувати свої функції у певному діапазоні температур;

відповідність міжнародним стандартам API, ACEA або ILSAC.

Звісно, варто звертати увагу й на виробника. Перевірені бренди, як-от Shell, випускають продукцію стабільної якості, яка відповідає усім зазначеним на упаковці відміткам. Таким чином, ви можете бути впевнені, що двигун вашого авто надійно захищений від зносу та втрат потужності.

На що ще звернути увагу?

У разі заміни моторної оливи не варто керуватися принципом «дорожче = краще». Навіть найсучасніше синтетичне мастило може виявитись занадто агресивним для двигуна з пробігом, а занадто висока в’язкість спричинить передчасний знос кілець. Отже, оптимальним варіантом буде дотримання рекомендацій виробника з урахуванням року випуску авто, навантаження на двигун та умов його експлуатації.

Також добре, якщо підібрана олива містить спеціальні добавки та присадки, що запобігають окисненню рідини, а також утворенню та накопиченню продуктів згоряння. Крім того, запорукою довгої стабільної роботи двигуна є регулярний догляд та своєчасна заміна автомастила. Користуючись нашими рекомендаціями, ви зможете легко підібрати оптимальну моторну оливу для двигуна вашої моделі авто.