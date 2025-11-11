Часів Яр на мапі DeepState станом на 11 листопада 2025 року

На території Часовоярськоі громади тривають активні бойові дії. Виїхати чи заїхати до міста та громади неможливо — усі дороги перебувають під постійним вогнем росіян.

Про ситуацію розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

За його словами, останнім часом евакуація не проводилася.

“На жаль, інформація про виїзд людей відсутня. На території всієї громади залишається близько 100 осіб. Скільки з них залишилось живих — сказати неможливо, тому що на території самої громади тривають бойові дії”, — зазначив Сергій Чаус.

Головною потребою для людей, які досі там, є евакуація.

“Жити там, де йдуть бойові дії — це не життя, це виживання”, — каже Чаус.

Ситуація, за його словами, стабільно складна вже понад рік.

“Постійне використання всіх засобів ураження з боку противника, постійні прильоти, FPV-дрони. Скажімо так, найскладніша ситуація, яка може бути”, — додав посадовець.

Попри це, адміністрація підтримує зв’язок із жителями, яким вдалося виїхати раніше.

“У нас була і є Google-форма, де люди заповнюють дані, вказують, де вони перебувають. Ми маємо можливість контактувати з ними через модераторів, щоб людину надалі підтримували або перенесли до іншої групи в іншому місті. Звичайно, не можемо охопити всі населені пункти, але основа існує — таких груп понад 20”, — розповів очільник громади.

Для довідки: Важливо! Форму має заповнити повнолітній представник родини державною мовою та один раз. З питаннями щодо заповнення форми можна звернутися на електронну пошту: [email protected] або за телефоном: +38(066)398-82-57. Номер працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Крім ваших особистих даних та місця проживання, слід буде вказати дані з довідки ВПО. Якщо за деякий час ви зміните місце проживання, форму потрібно буде заповнити ще раз.

Раніше українські захисники повідомляли, що ситуація у Часовому Ярі залишається складною. Окупанти зруйнували більшість укриттів, які могли використовувати військові для оборони, та продовжують завдавати по місту понад 100 ударів на добу.

“Часів Яр зруйнований, особливо центральна частина міста — там подекуди навіть фундаменту не лишилося від тієї забудови, яка колись там була”, — говорив речник ОТУ “Луганськ” Дмитро Запорожець.