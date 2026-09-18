Найзручніший польский аеропот для львів’янина | Вільне Радіо

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Подорожувати зі Львова до інших країн відносно легко, оскільки місто розташоване неподалік від польського кордону. Тому мандрівники, які вирушають зі Львова, можуть обрати будь-який польський аеропорт для подальшої подорожі.

Аеропорт імені Шопена у Варшаві пропонує найширший вибір напрямків серед цих аеропортів. Його мережа охоплює Європу, Північну Америку, Азію, Близький Схід та інші регіони, а авіакомпанія LOT Polish Airlines виконує більшість своїх міжнародних рейсів саме з Варшави. У поточних розкладах зазначені такі напрямки, як Токіо, Сеул, Делі, Торонто, Нью-Йорк, Дубай та численні європейські столиці.

Поїздка прямим автобусом зі Львова до аеропорту імені Шопена займає близько 7 годин, хоча затримки на кордоні можуть збільшити час у дорозі. Аеропорт також є відносно зручним для доїзду до центру Варшави завдяки розгалуженій мережі громадського транспорту.

Аеропорт Кракова є особливо привабливим для подорожей Європою. Його розклад включає напрямки по всій Західній, Південній та Північній Європі, а також на Близькому Сході та в Північній Америці. Серед них – Лондон, Париж, Амстердам, Рим, Барселона, Афіни, Стамбул, Дубай, Чикаго та Ньюарк.

Автобусна подорож до аеропорту Кракова зі Львова займає приблизно 8,5-15 годин залежно від рейсу. Аеропорт розташований неподалік від Кракова, і до нього можна дістатися поїздом, автобусом або таксі. Прямий автобус Краків Львів гарантує комфортну подорож додому.

Аеропорт Гданська може похвалитися розгалуженою європейською мережею, що робить його особливо зручним для подорожей до Північної та Західної Європи. Він пропонує рейси до численних європейських міст і розширює свою мережу дальніх сполучень. Нещодавно було відкрито сполучення між Гданськом та Рейк’явіком, яке дає можливість подальшого перельоту до Північної Америки.

Однак відстань від Львова до Гданська значно більша, ніж від південних польських аеропортів, тому поїздка автобусом може зайняти приблизно 16-20 годин або більше, залежно від маршруту та ситуації на кордоні. Тому кращим варіантом може бути інший аеропорт або комбінований транспорт. Аеропорт Гданська має зручне сполучення з містом громадським транспортом.

Аеропорт Вроцлава пропонує широкий вибір європейських рейсів, зокрема до популярних напрямків у Південній Європі, а також нові рейси до таких міст, як Марракеш. Його розташування робить його зручним для мандрівників, які прямують до Німеччини, Італії, Іспанії та інших західноєвропейських напрямків.

Час у дорозі автобусом зі Львова становитиме приблизно 12-16 годин, залежно від рейсу та пункту перетину кордону. Аеропорт з’єднаний із Вроцлавом міськими автобусами та іншими видами наземного транспорту.

Аеропорт Катовіце особливо цікавий для українських мандрівників, оскільки саме місто Катовіце має розгалужену мережу міжнародних автобусних сполучень. Ця мережа налічує 128 маршрутів до 102 аеропортів у 33 країнах, що охоплюють Південну Європу, Західну Європу, Близький Схід та інші регіони.

Зі Львова автобусна подорож до Катовіце зазвичай займає близько 10-13 годин, залежно від класу обслуговування та ситуації на кордоні. Аеропорт розташований за межами міста, у Пшизовіце, тому мандрівникам слід передбачити додатковий час на трансфер з Катовіце до аеропорту.