Віктор Бриткару. Фото: з архіву родини

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Віктора Бриткару з Одещини. З дитинства він захоплювався історією України та військовими фільмами — і зрештою присвятив життя захисту країни. 9 липня 2025 року штаб-сержант загинув під час виконання бойового завдання поблизу Довгої Балки на Донеччині. До свого 32-го дня народження не дожив тижня.

Про Віктора Вільному Радіо розповіла його сестра Анастасія.

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Риболовля, хіромантія і бартер із сестрою: яким Віктор був у мирному житті

Віктор Бриткару народився 15 липня 1993 року в селі Любашівка на Одещині. Навчався у Любашівській школі-ліцеї. З дитинства любив математику, історію та географію — і охоче допомагав молодшій сестрі з уроками.

“У нас було таке, як бартер: він приходив зі школи й робив мені уроки з математики — те, що я взагалі не розуміла. А я йому — малювання, те, що потрібно було зробити. Йому це подобалось”, — згадує сестра Анастасія.

Хлопець захоплювався риболовлею — сестра згадує, як вони влаштовували змагання, хто більше впіймає. Мав і незвичне хобі: хіромантію. Після того як у дитинстві вийшов фільм “Хіромант”, Віктор почав вивчати лінії на долонях і розповідав, що його життя трагічно обірветься між 30 і 33 роками. Але завжди додавав: долю можна змінювати.

Віктор Бриткару з рідними. Фото: з архіву родини

Батьки Віктора й Анастасії тримали фруктовий сад — діти допомагали за ним доглядати. Сестра згадує, як одного разу, втомившись від роботи, брат запропонував “втекти з дому” і жити на покинутому консервному заводі.

“Я у 10 класі, 15 років — і повірила. Ми пішли на той завод. Він каже, будемо тут жити. Я питаю: а що їстимемо? Він: що знайдемо. Потім зголоднів, і ми пішли додому”, — сміється Анастасія.

Після школи хлопець вступив до Одеської національної морської академії, але довго не навчався — через рік пішов строковиком в армію, згодом деякий час працював із батьками.

Від АТО до підрозділу дронів: Віктор стояв на захисті держави 10 років

У 2015 році Віктор пішов до зони АТО. Повернувся — і у 2018 році уклав контракт із Державною прикордонною службою України. Служив в Одесі. Контракт не переривав і з початком повномасштабного вторгнення продовжив службу в бойових підрозділах ДПСУ.

“Він міг не укладати контракт після АТО, бо розумів, наскільки там страшно. Але навіть після контузій не змінив рішення”, — розповідає сестра.

У січні 2025 року Віктор попросився на передову — і був зарахований до підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних систем “Фенікс” 3 прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса. Став оператором дронів, здобув сертифікат на роботу з БПЛА “Вампір” — і дуже пишався цим.

Захисник виконував бойові завдання на Харківському та Костянтинівському напрямках. Про небезпеку рідним не розповідав.

“Він завжди казав: все добре, все тихо. Навіть коли не було що їсти, не скаржився. Це тільки для того, щоб нас зайвий раз не хвилювати”, — каже сестра.

Але в останні місяці Віктор все частіше повторював одне.

“«Нам головне вижити, нам головне залишитися в живих». Мрії в нього були, але планів вже не будував — казав, спочатку треба вижити”, — згадує сестра.

Віктор Бриткару. Фото: з архіву родини

9 липня 2025 року о п’ятій ранку Віктора покликали допомогти з підготовкою дрона “Вампір”. Він вийшов разом із побратимом. Почувши звук російського FPV-дрона, встиг попередити товариша — той добіг до бліндажа. Сам Віктор не встиг. Снаряд влучив у дрон, боєприпаси здетонували, і штаб-сержант Віктор Бриткару загинув від поранень, несумісних із життям.

“Ми не розуміємо і досі питаємо себе: чому він? Він же був такий розумний, такий обачний. Він все контролював”, — каже сестра.

До 32-го дня народження Віктору лишалося шість днів. Поховали його в рідному селі Вишневе, де він провів дитинство.

З дружиною Анною Віктор мріяв про дітей, власний дім і щасливе майбутнє у вільній Україні. Але стати батьком так і не встиг.

Рідні ініціювали петицію до президента України з проханням надати Віктору Бриткару звання Героя України посмертно. Підтримати ініціативу можна, підписавши петицію за посиланням.

Світла пам’ять захиснику.