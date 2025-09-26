Зниклі безвісти. Ілюстративне фото: Українське радіо

В останній день вересня відбудеться зустріч із представником Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин у Донецькій області Костянтином Черніковим. На заході планують обговорити права родин оборонців і цивільних, які зникли безвісти або потрапили в полон.

Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Зустріч для родин зниклих безвісти й полонених із Костянтином Черніковим відбудеться у вівторок, 30 вересня 2025 року. Крім представника Уповноваженого, до обговорення проблемних питань щодо прав родичів зниклих безвісти й полонених також мають долучитися представники інших державних органів і установ.

Почнеться зустріч об 11:00. Про її місце проведення кожного учасника повідомлять додатково.

Щоб дізнатися більше про захід, родини зниклих безвісти й полонених можуть звернутися до Костянтина Чернікова за номером: (097)250-37-91.

