17 березня 2026 року для жителів регіону проведуть пряму телефонну лінію із заступником начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергієм Полесовим. О котрій і за яким номером можна буде поставити питання — розповідаємо далі.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Пряма телефонна лінія із Сергієм Полесовим відбудеться наступного вівторка, 17 березня. Представник Пенсійного фонду Донеччини відповідатиме на питання жителів регіону впродовж години — з 10:00 до 11:00.

Аби отримати відповіді від фахівця, треба буде зателефонувати за номером: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, що пенсійний фонд Донеччини надаватиме розʼяснення й консультації у WhatsApp.