Людмила Кравченко — біографія: що відомо про викладачку з Краматорська, яка загинула разом із сином і мамою

Людмила Кравченко. Фото: фейсбук-сторінка Людмили Кравченко

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 46-річна Людмила Кравченко з Краматорська. Жінка працювала викладачкою та методисткою, навчала педагогів освітнім інноваціям і була наставницею для колег.

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Про життя Людмили Кравченко розповіли на Платформі пам’яті “Меморіал”.

Людмила Кравченко народилася 6 серпня 1977 року. Закінчила Донбаський державний педагогічний університет та працювала у сфері професійної освіти.

Спочатку жінка викладала у Краматорському вищому професійному торгово-кулінарному училищі. Пізніше стала методисткою Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Донеччини. Там вона навчала педагогів освітнім інноваціям, була наставницею для викладачів та майстрів виробничого навчання.

Колеги згадують Людмилу як професійну, доброзичливу та відповідальну людину.

“Вона була викладачкою з великої літери. Своїми діями та вчинками виховала не одне покоління здобувачів освіти, вміло вчила їх мудрості та відповідальності”, — розповіли колеги з коледжу.

Людмила Кравченко працювала у Навчально-методичного центрі професійної освіти у Донецькій області з 2017 року, говорить його директор Едуард Гончаров.

За його словами, Людмила була авторитетною методисткою для педагогів.

“Людмила Володимирівна була для нас чуйною, доброзичливою, порядною людиною та відповідальною, активною, авторитетною співробітницею, партнеркою, наставницею для багатьох педагогів області, яка постійно навчалась та розвивала свої компетенції в усіх напрямках діяльності”, — написав Едуард Гончаров.

Після початку повномасштабного вторгнення навчально-методичний центр евакуювався з Краматорська у квітні 2022 року. У місті через родинні обставини залишилися лише дві співробітниці, серед яких була Людмила.

“Вона казала, що найближчим часом збирається переїжджати в Київ. На жаль, вона не встигла виїхати, хотіла вирішити спочатку родинні справи, а потім вже їхати до доньки в Київ”, — розповів Едуард Гончаров.

17 лютого 2024 року російські військові завдали удару по Краматорську: ракета Х-22 влучила у приватний будинок, де жила Людмила Кравченко.

Разом із нею загинули її 23-річний син та мати. Людмилі було 46 років.

У неї залишилися донька, чоловік та рідні.

Вічна та світла пам’ять загиблій!