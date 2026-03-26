Захисник Андрій Кравченко. Фото: Великоновосілківська СВА

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Андрія Кравченка із Времівки. Чоловік пройшов війну в Афганістані, а у 2022-му знову взяв до рук зброю, аби обороняти рідну Донеччину. Захисник служив машиністом екскаватора в інженерно-саперному взводі.

Про військового розповіли на сторінці Волноваської районної військової адміністрації.

Андрій Кравченко народився 8 вересня 1967 року в селі Времівка Волноваського району на Донеччині. Дитинство і юність провів на рідній землі. Навчався хлопець у Великоновосілківській загальноосвітній школі №2. Після її закінчення вступив до Великоновосілківського професійного ліцею, де опанував спеціальність тракториста-машиніста.

У 1986-1988 роках Андрій проходив військову службу в Афганістані. Повернувшись додому, чоловік працював трактористом у колгоспі “Україна”. Його знали як працьовиту й відповідальну людину, яка не боялась важкої роботи й завжди підтримувала рідних та близьких.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій долучився до захисту країни. У війську він служив машиністом екскаватора інженерно-позиційного відділу інженерно-саперного взводу роти вогневої підтримки.

18 лютого 2024 року захисник загинув поблизу села Терни Краматорського району Донецької області. Андрія поховали на кладовищі в Кривому Розі.

Його посмертно нагородили орденом “За мужність”. У військового залишилися дружина та двоє синів.

Вічна пам’ять.