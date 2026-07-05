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Не чекати рішень — пропонувати їх: як переселенці самі пишуть рекомендації для держави на сесіях “Студій Сходу” (репортаж)

Юлія Маркулич
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Хаби релокованих громад, гранти на місцеві ініціативи, спільні культурні події та єдині стандарти для сайтів місцевої влади — такі ідеї озвучили учасники “Студій Сходу” в Ужгороді. Це вже п’ята із шести зустрічей, під час яких переселенці з Донеччини й Луганщини, напрацьовують пропозиції для власної інтеграції та майбутнього відновлення сходу України.

До обговорення долучилися й журналісти Вільного Радіо.

9:30 ранку, обласна бібліотека імені Федора Потушняка в Ужгороді. Незвично людно для буднього ранку: на вході — черга, дві жінки за стійкою реєстрації звіряють списки запрошених і видають бейджики.

“Бейджиками не мінятися. Столами теж”, — попереджають організаторки.

Мені дають зелений бейдж — це означає, що я сидітиму за зеленим столом. Загалом їх у читальному залі п’ять, за кожним сидять по п’ять-шість людей різного віку та статі. Серед них — посадовці з органів місцевого самоврядування, переселенці, представники релокованого бізнесу. Попереду — проєктор, на який у реальному часі виводять хід обговорень: скільки ідей озвучено, на якому етапі перебуває кожна команда.

За зеленим столом уже сидять дві учасниці. Невдовзі приєднуються ще один учасник і ще одна учасниця, згодом — фасилітаторка. Склад команди — це вже сама по собі географія вимушеного переселення: Олена з Дружківки, Софія з Краматорська, ще двоє учасників із Луганщини. Фасилітаторка родом із Бахмута, релокувалася з початком повномасштабного вторгнення й зараз живе на Черкащині.

"Студії Сходу" в Ужгороді. Фото: ГО "Асоціація "Відродження та розвиток"

Не лише робота, а й змога знайти своїх

Перш ніж дійти до структурованого обговорення, учасники за столом знайомляться й діляться досвідом: як облаштувалися в громаді, як саме там підтримують переселенців і з якими труднощами доводиться стикатися під час інтеграції на новому місці. 

“Ми пережили великий стрес, нам важко було все покинути й переїхати в інший кінець країни. І зараз інтеграція проходить складно. Органи місцевого самоврядування, як на мене, мають зробити максимум, щоб нам було комфортно. І в першу чергу це відповідальність громади, звідки люди виїхали”, — каже Софія з Краматорська.

Дружківчанка Олена додає: за понад чотири роки життя в Ужгороді вона досі не має відчуття дому — і незрозуміло, чи з’явиться воно взагалі.

Від проблеми до рішення: три етапи однієї дискусії

Сама сесія вибудована за чіткою логікою. Спочатку команда оцінює взаємодію між громадою, яка приймає, і людьми, які до неї приїхали: що вже працює, а де залишаються прогалини. На цьому ж етапі озвучують проблеми й ризики, які ускладнюють інтеграцію або можуть загостритися в майбутньому.

Далі переходять до обговорення бажаного результату. Учасники визначають, якою вони бачать ідеальну картину: підтримку, інструменти, взаємодію між громадою та її новими жителями.

Третій етап — перевірка на реальність. Кожну ідею, кожне напрацювання команда оцінює з погляду на те, наскільки їх можливо втілити.

Весь час за столами не вщухали розмови: учасники активно обмінювалися думками, сперечалися, доповнювали пропозиції одне одного, а часу для обговорення часто не вистачало.

Що напрацював зелений стіл?

За підсумком обговорення команда виокремила кілька конкретних пропозицій.

Найперше — створення хабів від релокованих громад у кожному регіоні.

“Якщо мені знадобиться змінити місце реєстрації, найближчий хаб для цього — в Одесі. З Ужгорода це майже через всю країну”, — пояснює Олена з Дружківки.

"Студії Сходу" в Ужгороді. Фото: ГО "Асоціація "Відродження та розвиток"

За її словами, у бажаному хабі має працювати бодай один фахівець ЦНАПу, який може оформити документи на місці, а також надавати юридичні та психологічні консультації. Водночас, додає вона, це має бути простір, де переселенці можуть знайомитися між собою й самі влаштовувати заходи.

Друга ідея — культурні та спортивні заходи, які зводили би разом переселенців і мешканців громад, що їх прийняли. Мета — пряма взаємодія, яка робить інтеграцію природнішою, ніж будь-яка офіційна програма.

Третя — локальні мінігранти, які давали б переселенцям можливість реалізувати на новому місці власні невеликі проєкти: від дитячого майданчика до інших ініціатив, які потрібні саме там, де вони тепер живуть.

Четверта — платформа для регулярних онлайн-опитувань ВПО, яка дозволяла би відстежувати, як змінюється ситуація, і реагувати на це, а не орієнтуватися на застарілі дані.

П’ята пропозиція виходить на загальнодержавний рівень: команда запропонувала ініціювати законодавчі зміни, які уніфікували б вигляд і структуру сайтів органів місцевого самоврядування — щоб людина з будь-якої громади могла зайти на сайт іншої й одразу зрозуміти, де шукати потрібну інформацію.

“Студії Сходу” — проєкт, покликаний з’ясувати, чого бракує переселенців

Сесія в Ужгороді — частина серії консультацій під назвою “Студії Сходу”, яку проводить ГО “Асоціація «Відродження та розвиток»”.

Для довідки:

“Студії Сходу” проходять у межах проєкту “Посилення спроможності активістів українського Сходу впливати на процеси відновлення регіону (III)”. 

Партнерами проєкту є: ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, ГО “Центр політико-правових реформ” і ГО “Громадська ініціатива Луганщини”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

“Наша організація є двічі релокованою. З 2014 року з Горлівки, потім у 2022 році з Бахмута. Наша команда вже третій рік працює над правовою базою для деокупованих територій і саме зараз апробує методику DIY4Change, затверджену Радою Європи”, — розповідає керівниця проєкту Олена Головкіна.

Ця сесія — п’ята з шести запланованих: до цього відбулися зустрічі в Черкасах, Дніпрі, Львові та Івано-Франківську, а після Ужгорода залишається фінальна сесія в Києві. На кожну з них реєструється від 28 до 38 учасників. Серед них — представники влади, громадянського суспільства та релокованого бізнесу, яких розподіляють за столами так, щоб усі три сектори були представлені рівномірно.

Після завершення всієї серії команда проєкту узагальнить матеріали з усіх шести регіонів і підготує аналітичний звіт. Його представлять на національній конференції 15 вересня — і саме на основі цього звіту планують формувати рекомендації для державної політики щодо людей, які через війну виїхали з Донецької та Луганської областей.

DIY4Change — це українська методика для громадської участі та належного врядування. Вона поєднує стандарти ЄС і Ради Європи з набором цифрових інструментів, які дозволяють органам влади та громадським організаціям прогнозувати наслідки рішень на 3–7 років, аналізувати альтернативи та оцінювати вплив на громаду, політику, економіку чи соціальну сферу. На практиці DIY4Change найчастіше застосовують під час стратегічних сесій у громадах — для розробки стратегій розвитку, планів відновлення чи оцінки потреб ВПО.
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