"Студії Сходу" в Ужгороді. Фото: ГО "Асоціація "Відродження та розвиток"

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Хаби релокованих громад, гранти на місцеві ініціативи, спільні культурні події та єдині стандарти для сайтів місцевої влади — такі ідеї озвучили учасники “Студій Сходу” в Ужгороді. Це вже п’ята із шести зустрічей, під час яких переселенці з Донеччини й Луганщини, напрацьовують пропозиції для власної інтеграції та майбутнього відновлення сходу України.

До обговорення долучилися й журналісти Вільного Радіо.

9:30 ранку, обласна бібліотека імені Федора Потушняка в Ужгороді. Незвично людно для буднього ранку: на вході — черга, дві жінки за стійкою реєстрації звіряють списки запрошених і видають бейджики.

“Бейджиками не мінятися. Столами теж”, — попереджають організаторки.

Мені дають зелений бейдж — це означає, що я сидітиму за зеленим столом. Загалом їх у читальному залі п’ять, за кожним сидять по п’ять-шість людей різного віку та статі. Серед них — посадовці з органів місцевого самоврядування, переселенці, представники релокованого бізнесу. Попереду — проєктор, на який у реальному часі виводять хід обговорень: скільки ідей озвучено, на якому етапі перебуває кожна команда.

За зеленим столом уже сидять дві учасниці. Невдовзі приєднуються ще один учасник і ще одна учасниця, згодом — фасилітаторка. Склад команди — це вже сама по собі географія вимушеного переселення: Олена з Дружківки, Софія з Краматорська, ще двоє учасників із Луганщини. Фасилітаторка родом із Бахмута, релокувалася з початком повномасштабного вторгнення й зараз живе на Черкащині.

"Студії Сходу" в Ужгороді. Фото: ГО "Асоціація "Відродження та розвиток"

Не лише робота, а й змога знайти своїх

Перш ніж дійти до структурованого обговорення, учасники за столом знайомляться й діляться досвідом: як облаштувалися в громаді, як саме там підтримують переселенців і з якими труднощами доводиться стикатися під час інтеграції на новому місці.

“Ми пережили великий стрес, нам важко було все покинути й переїхати в інший кінець країни. І зараз інтеграція проходить складно. Органи місцевого самоврядування, як на мене, мають зробити максимум, щоб нам було комфортно. І в першу чергу це відповідальність громади, звідки люди виїхали”, — каже Софія з Краматорська.

Дружківчанка Олена додає: за понад чотири роки життя в Ужгороді вона досі не має відчуття дому — і незрозуміло, чи з’явиться воно взагалі.

Від проблеми до рішення: три етапи однієї дискусії

Сама сесія вибудована за чіткою логікою. Спочатку команда оцінює взаємодію між громадою, яка приймає, і людьми, які до неї приїхали: що вже працює, а де залишаються прогалини. На цьому ж етапі озвучують проблеми й ризики, які ускладнюють інтеграцію або можуть загостритися в майбутньому.

Далі переходять до обговорення бажаного результату. Учасники визначають, якою вони бачать ідеальну картину: підтримку, інструменти, взаємодію між громадою та її новими жителями.

Третій етап — перевірка на реальність. Кожну ідею, кожне напрацювання команда оцінює з погляду на те, наскільки їх можливо втілити.

Весь час за столами не вщухали розмови: учасники активно обмінювалися думками, сперечалися, доповнювали пропозиції одне одного, а часу для обговорення часто не вистачало.

Що напрацював зелений стіл?

За підсумком обговорення команда виокремила кілька конкретних пропозицій.

Найперше — створення хабів від релокованих громад у кожному регіоні.

“Якщо мені знадобиться змінити місце реєстрації, найближчий хаб для цього — в Одесі. З Ужгорода це майже через всю країну”, — пояснює Олена з Дружківки.

"Студії Сходу" в Ужгороді. Фото: ГО "Асоціація "Відродження та розвиток"

За її словами, у бажаному хабі має працювати бодай один фахівець ЦНАПу, який може оформити документи на місці, а також надавати юридичні та психологічні консультації. Водночас, додає вона, це має бути простір, де переселенці можуть знайомитися між собою й самі влаштовувати заходи.

Друга ідея — культурні та спортивні заходи, які зводили би разом переселенців і мешканців громад, що їх прийняли. Мета — пряма взаємодія, яка робить інтеграцію природнішою, ніж будь-яка офіційна програма.

Третя — локальні мінігранти, які давали б переселенцям можливість реалізувати на новому місці власні невеликі проєкти: від дитячого майданчика до інших ініціатив, які потрібні саме там, де вони тепер живуть.

Четверта — платформа для регулярних онлайн-опитувань ВПО, яка дозволяла би відстежувати, як змінюється ситуація, і реагувати на це, а не орієнтуватися на застарілі дані.

П’ята пропозиція виходить на загальнодержавний рівень: команда запропонувала ініціювати законодавчі зміни, які уніфікували б вигляд і структуру сайтів органів місцевого самоврядування — щоб людина з будь-якої громади могла зайти на сайт іншої й одразу зрозуміти, де шукати потрібну інформацію.

“Студії Сходу” — проєкт, покликаний з’ясувати, чого бракує переселенців

Сесія в Ужгороді — частина серії консультацій під назвою “Студії Сходу”, яку проводить ГО “Асоціація «Відродження та розвиток»”.

Для довідки: “Студії Сходу” проходять у межах проєкту “Посилення спроможності активістів українського Сходу впливати на процеси відновлення регіону (III)”. Партнерами проєкту є: ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, ГО “Центр політико-правових реформ” і ГО “Громадська ініціатива Луганщини”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

“Наша організація є двічі релокованою. З 2014 року з Горлівки, потім у 2022 році з Бахмута. Наша команда вже третій рік працює над правовою базою для деокупованих територій і саме зараз апробує методику DIY4Change, затверджену Радою Європи”, — розповідає керівниця проєкту Олена Головкіна.

Ця сесія — п’ята з шести запланованих: до цього відбулися зустрічі в Черкасах, Дніпрі, Львові та Івано-Франківську, а після Ужгорода залишається фінальна сесія в Києві. На кожну з них реєструється від 28 до 38 учасників. Серед них — представники влади, громадянського суспільства та релокованого бізнесу, яких розподіляють за столами так, щоб усі три сектори були представлені рівномірно.

Після завершення всієї серії команда проєкту узагальнить матеріали з усіх шести регіонів і підготує аналітичний звіт. Його представлять на національній конференції 15 вересня — і саме на основі цього звіту планують формувати рекомендації для державної політики щодо людей, які через війну виїхали з Донецької та Луганської областей.