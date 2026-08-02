Сергій Заковоротній. Фото з особистого архіву родини

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Заковоротній із Харківщини, який добровільно став на захист країни після початку повномасштабної війни. Чоловік мріяв про мир і спокійне життя з дружиною та дітьми.

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Про життя Сергія Заковоротнього журналістам Вільного Радіо розповіла його дружина Лілія.

Збудував власний будинок і найбільше любив проводити час із родиною

Сергій Заковоротній народився 25 серпня 1996 року в селі Василівка на Харківщині. Після школи навчався на будівельника, а згодом працював за фахом — будував будинки та перекривав дахи. Також допомагав обробляти сімейну землю.

Будівництво для Сергія було не лише професією, а й справою, яку він щиро любив. Після одруження чоловік власноруч звів для своєї родини будинок.

Будинок, який власноруч збудував Сергій. Фото з особистого архіву родини

У вільний час чоловік захоплювався полюванням, мав офіційний дозвіл на зброю, любив ремонтувати автомобілі та майструвати. Але найбільшу радість йому приносив час із сімʼєю. Після роботи він поспішав додому, щоб побути з дружиною та дітьми.

“За ним я була як за камʼяною стіною”

Сергій і Лілія познайомилися у 2015 році на вечірці. Через рік після знайомства чоловік освідчився коханій, зустрівши її з навчання з квітами та обручкою. У серпні 2026 року подружжя планувало відзначити десяту річницю шлюбу й повінчатися.

Сергій разом із дружиною. Фото з особистого архіву родини

У родині народилися донька Анастасія та син Назар. Сергій був турботливим батьком: допомагав доглядати дітей, купав їх, залишався з ними вдома, коли це було потрібно, і мріяв після війни якомога більше часу присвячувати родині.

Сергій разом із дружиною та дітьми. Фото з особистого архіву родини

“За ним я була як за камʼяною стіною. Він завжди знаходив вихід із будь-якої ситуації. Він умів знайти такі слова, після яких хотілося рухатися далі”, — розповідає дружина.

Добровільно долучився до війська

Рішення стати військовим Сергій ухвалив сам. За словами дружини, на це вплинули загибель двоюрідного брата-військового та руйнування росіянами будинку, який він власноруч збудував.

Будинок родини Сергія, зруйнований армією РФ. Фото з особистого архіву родини

“Зараз вони будинок зруйнували, а завтра родину мою заберуть”, — сказав тоді Сергій.

Сергій Заковоротній. Фото з особистого архіву родини

Чоловік вступив до лав Національної гвардії України. Служив в артилерійському підрозділі. Побратими цінували його за відповідальність і людяність, а командири пропонували навчатися для карʼєрного зростання. Проте Сергій відповідав, що після перемоги хоче лише повернутися додому.

“Я свою службу далі не бачу. Моє завдання зараз — захистити своїх дітей. А коли війна закінчиться, буду з родиною”, — згадує слова чоловіка Ліля.

Не дожив місяць до 30-річчя

Перед останнім бойовим виходом Сергій пережив контузію, однак після відпочинку знову повернувся до виконання завдань.

Сергій разом і дружиною. Фото з особистого архіву родини

Та у 2026 році життя захисника обірвалося. За словами побратимів, того дня автомобіль, у якому їхали військові з ротації, атакували російські FPV-дрони. Коли товариші прибули на місце, Сергій ще подавав ознаки життя, але врятувати його не вдалося.

До свого 30-річчя чоловік не дожив лише місяць.

Нагороди та памʼять

За службу Сергій Заковоротній був відзначений медаллю “За оборону України”, а також отримав статус ветерана війни. За словами дружини, він щиро радів кожній відзнаці, адже сприймав їх як підтвердження того, що його службу цінують.

Нагороди Сергія. Фото з архіву родини

У Сергія залишилися дружина Лілія, донька Анастасія та син Назар.

Аби вшанувати захисника, рідні ініціювали петицію до президента з проханням надати йому звання Героя України. Підтримати їх можна, підписавши петицію за посиланням.

Вічна памʼять і шана захиснику України!