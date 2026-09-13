Катерина Гамулько — біографія: що відомо про пенсіонерку, яка загинула в Бахмуті

Катерина Гамулько, пенсіонерка з Васюківки. Фото: Платформа памʼяті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Катерина Гамулько родом із Васюківки. Більшу частину життя жінка провела у Бахмуті. Тут працювала на Артемівському заводі шампанських вин, виховувала дітей, а на пенсії доглядала сад і город та продавала вирощену малину. Після початку відкритого вторгнення жінка не хотіла евакуюватися з Бахмута, однак у липні 2022 року онука все ж переконала її виїхати. Рідні вже шукали волонтерів, які могли б допомогти з евакуацією, та не встигли. 15 липня російська ракета влучила у будинок Катерини.

Про життя і загибель Катерини Гамулько розповіли на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

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У 20 років переїхала з Васюківки до Бахмута

Катерина Гамулько народилася 13 липня 1947 року в селі Васюківка на Донеччині. Коли їй було 20 років, переїхала до Бахмута. У цьому місті минула більша частина її життя. Катерина працювала пакувальницею на Артемівському заводі шампанських вин.

Катерина також мала родину, народила двох синів. Сімʼя з часом зростала, в жінки було вісім онуків.

Згодом Катерина Гамулько вийшла на пенсію, але продовжувала активне життя. Біля будинку жінка мала город і сад, за якими доглядала. Особливу увагу приділяла малині — вирощувала ягоди, а врожай продавала на місцевому ринку.

Онука Юлія згадує її як чуйну людину:

“Бабуся була дуже доброю, світлою людиною. Ніколи не залишалася осторонь проблем”.

Не хотіла їхати з Бахмута через могилу чоловіка

Чоловік Катерини помер у 2019 році. Його поховали в Бахмуті. Коли у лютому 2022 року почалося повномасштабне російське вторгнення, жінка залишилася у місті. Навіть коли бойові дії посилювалися, вона відмовлялася евакуюватися. Рідним пояснювала, що не хоче залишати Бахмут, де похований її чоловік.

Влітку онука Юлія продовжувала переконувати бабусю евакуюватися. 13 липня 2022 року Катерині виповнилося 74 роки. Юлія зателефонувала привітати її — і саме під час цієї розмови змогла знайти слова, після яких бабуся нарешті погодилася виїхати. Рідні одразу почали шукати можливість забрати Катерину з Бахмута та домовлятися з волонтерами про евакуацію. Здавалося, найскладніше — переконати її залишити рідне місто — вже вдалося. Однак виїхати Катерина не встигла.

Онука побачила зруйнований будинок у новинах

15 липня 2022 року російські війська завдали удару по Бахмуту. Одна з ракет влучила у будинок, де перебувала Катерина. Її син у цей момент був в іншій кімнаті, він пережив удар. Катерина Гамулько загинула.

Про зруйнований будинок онука Юлія спочатку дізналася з новин. Згодом стало відомо, що під час російського удару її бабуся не вижила.

У Катерини залишилися двоє синів, племінниця та вісім онуків. Один з синів, після загибелі матері долучився до лав Збройних сил України. Згодом він зник безвісти.

Катерину Гамулько поховали у Бахмуті на Маріупольському кладовищі.

Світла памʼять