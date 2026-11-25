Захисник із Тернопільщини Володимир Луценко. Фото з родинного архіву

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Володимира Луценка. У 2015 році чоловік пішов воювати в АТО снайпером, а з початком повномасштабного вторгнення знову став до війська й не раз стримував росіян на передовій, зокрема на Донеччині.

Про Володимира Луценка Вільному Радіо розповів його брат Віталій.

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Виріс на Тернопільщині та із дитинства цікавився технікою

Володимир Луценко народився 18 березня 1982 року в селі Соколівка на Черкащині. Коли хлопчикові було вісім місяців, родина переїхала до села Таурів на Тернопільщині. Там минули його дитинство та шкільні роки.

У родині росли троє синів: старший Василь, середній Володимир і наймолодший Віталій.

Після школи Володимир вступив до училища в Тернополі, де здобув фах плиточника. За цією спеціальністю він не працював, але залишився жити в місті. Згодом опановував різні професії: був комбайнером, трактористом і працював на станції заміни мастила.

За словами Віталія, брат ніколи не обмежувався чимось одним і завжди знаходив собі заняття.

“Не було такого, щоб він чогось не знав чи не вмів. З технікою завжди був на ти. Полювання, рибалка, квіти, дерева — його все цікавило, до всього він прикладав руку. До всього свої п’ять копійок докладав”, — розповідає чоловік.

Володимир Луценко на рибалці. Фото з архіву сім’ї

Брат згадує Володимира як життєрадісну та справедливу людину.

“Якщо треба була якась допомога — рідним, близьким, друзям чи знайомим — він завжди відгукувався й допомагав”, — каже Віталій.

Після Революції Гідності пішов служити в АТО

Володимир долучився до Революції Гідності, а у 2014 році хотів піти на фронт. Та в той час у них із дружиною народився син Віталій, тож чоловік вирішив зачекати, поки дитина трохи підросте.

У січні 2015 року Володимир доєднався до 72 окремої механізованої бригади й виконував бойові завдання на Волноваському напрямку як снайпер.

“Він просто казав, що треба захищати країну, що в нього народився син і треба, щоб у сина було краще майбутнє. Більше нічого нікому не пояснював. Ми пробували з ним сперечатися, але інколи з ним важко було сперечатися”, — згадує Віталій.

Відслуживши близько півтора року, Володимир звільнився з війська.

Володимир Луценко під час служби. Фото з архіву сім’ї

Із перших годин повномасштабного вторгнення повернувся до війська

24 лютого 2022 року Володимир зустрів у Тернополі. За словами брата, обстріли почалися близько п’ятої ранку, а вже о сьомій чоловік стояв біля міського військкомату.

Після призову Володимира направили до 44 бригади, в лавах якої він до квітня 2022 року обороняв Київщину. Там разом із побратимами чоловік потрапив в оточення, але їм вдалося вирватися.

Пізніше Володимир вирушив на Запорізький напрямок. Там він провів близько року, а згодом повернувся до 72 окремої механізованої бригади “Чорних запорожців”. Як і у 2015-му, знову служив снайпером, та цього разу на Бахмутському напрямку й поблизу Часового Яру.

“Його кидали по всіх напрямках: сьогодні там, завтра там. Толком не казав, де саме, бо казав: «Вам це не потрібно знати, щоб ви не переживали». Але найбільше ми знаємо про Бахмут і Часів Яр, бо там тоді були найпекельніші бої”, — каже Віталій.

За словами брата, Володимир мав можливість звільнитися зі служби через те, що його син має аутизм, але не став цього робити.

“Він не міг покинути хлопців-побратимів. Казав, що буде до кінця”, — пояснює чоловік.

Володимир Луценко на фронті. Фото з архіву сім’ї

Навчився керувати безпілотниками й став техніком батареї перехоплювачів

Про бойові завдання Володимир удома розповідав мало. За роки служби він мав кілька легких поранень і контузій, але й про них ділився неохоче.

Одного разу Володимира врятував телефон, який йому купив брат: апарат прийняв на себе три уламки.

Іншим разом дорогою на позицію військовий потрапив на заміновану ділянку.

“Він розповідав, що на позицію йшов п’ять хвилин, а назад повертався дві години, бо всюди були порозкидувані «пелюстки» (протипіхотні міни ПФМ-1, — ред.). Казав, вони були на кожному кроці”, — згадує Віталій.

За роки служби Володимир втратив багатьох товаришів по зброї. Віталій розповідає, що, коли хтось із них гинув на позиціях і тіло не вдавалося одразу забрати, брат згодом повертався, щоб винести його. У війську Володимира знали за позивним Рибак. Про повагу, яку він мав серед військових, рідним розповідали його товариші по службі.

Пізніше Володимир пройшов навчання на оператора безпілотників. Виконував бойові завдання з дронами, а також обіймав командну посаду.

На останньому місці служби, у військовій частині А1232, сержант Луценко був техніком батареї перехоплювачів безпілотників 1 зенітного ракетного дивізіону.

За службу військового відзначили кількома нагородами. Серед них:

“Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ;

відзнака Міністерства оборони України “Захиснику України”;

“Хрест Військова честь”;

нагрудний знак “Учасник АТО”;

“Знак пошани”;

відзнака 1129 зенітного ракетного Білоцерківського полку.

Після стількох років на фронті Володимир мріяв про завершення війни.

“ З 24 лютого 2022 року в нього постійно була війна, війна і війна. Йому вже все це набридло, він хотів тиші, спокою, мирного життя”, — ділиться Віталій.

Наказав побратимам сховатися, а сам почав цілити в російський дрон

Рідні сподівалися, що після років на передовій, зокрема служби снайпером, робота з безпілотниками буде для Володимира менш небезпечною. Однак 13 травня 2026 року близько 07:40 під час виконання бойового завдання поблизу Олексієво-Дружківки на Донеччині чоловік потрапив під атаку російського ударного FPV-дрона. Разом із ним були п’ятеро побратимів.

Про обставини загибелі брата Віталію розповіли побратими.

“Вони вискочили з машини. Володя крикнув хлопцям, щоб ховалися в укриття, а сам почав збивати дрона. Один постріл — мимо, а на другий він не встиг. Дрон влучив у машину, і боковий уламок… Ні броня, ні каска не допомогли”, — переказує Віталій.

Володимирові Луценку було 44 роки. У нього залишилися син Віталій, батьки, яким зараз 70 і 69 років, а також брати — старший Василь і молодший Віталій.

“Я просто хочу, щоб його ім’я не забули. Він понад сім років віддав державі”, — каже брат.

Аби вшанувати пам’ять захисника, рідні просять надати йому звання Героя України посмертно. Підтримати їх можна, підписавши петицію за посиланням.

Вічна пам’ять.