Дмитро Гоголь зі спортивними нагородами. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Дмитро Гоголь. Він любив спорт: перемагав у змаганнях із паверліфтингу, працював тренером і реабілітологом. Після повномасштабного вторгнення Росії долучився до медиків-госпітальєрів і допомагав побратимам на сході. Навіть на службі чоловік не полишав занять спортом.

Про життєвий шлях захисника Вільному Радіо розповіла цивільна дружина Тетяна Ставінська.

Дмитро Гоголь любив спорт — брав участь у змаганнях, працював тренером і реабілітологом

Дмитро народився 21 лютого 1976 року у Львові. Там він закінчив місцеву школу № 23, а згодом відслужив строкову службу.

“Він не здобував жодної освіти й після армії одразу пішов працювати. Це були різні роботи — на меблевій фабриці, у ковбасному цеху, у таксі… Тоді він брався за будь-яку роботу”, — говорить партнерка чоловіка.

У 2011 році чоловік переїхав до Вінниці — до коханої жінки.

“Ми ще у Львові мешкали на сусідніх вулицях, і були знайомі з 15 років — це було кохання з першого погляду. Але стали парою аж через 12 років, бо наші шляхи в якийсь момент розійшлися: у нього була інша дружина та донька, але згодом у них не склалося. Я прагнула його знайти й одного разу приїхала на нашу вулицю та розпитувала сусідів про нього. Коли ми знайшли один одного, він і переїхав до мене у Вінницю”, — додає Тетяна.

Ще на перших етапах роботи чоловік паралельно займався спортом.

“У нього з дитинства була любов до спорту, адже ще дядько працював тренером і прищепив цю любов і Дмитру. Загалом він дуже стежив за здоров’ям”, — каже дружина.

Згодом Дмитро усвідомив, що хоче присвятити життя спорту, й з 2016 року почав працювати тренером у спортивному залі.

“У 2018 році він ставав чемпіоном Європи та світу, а також призером Azov Power Cup 2019–2020 років WPL. Крім того, мав звання майстра спорту з підйому штанги на біцепс і захоплювався гирьовим спортом та паверліфтингом. Він сам знаходив змагання й брав у них участь”, — ділиться Тетяна.

Дмитро Гоголь зі спортивними нагородами. Фото з архіву родини

Набравшись досвіду, чоловік також почав займатися реабілітацією після спортивних травм.

“Спочатку він навчився робити масаж, а потім зайнявся й реабілітацією. До нього приходили у залі люди з проблемами, і він продумував програму для кожного та займався з ними. У нього самого був незначний викрив у плечах, але завдяки спорту він це скоригував”, — додає Тетяна.

Час із родиною Дмитро намагався проводити навіть під час змагань:

“Бувало, що він брав мене з донькою із собою, коли змагання проходили біля моря, і ми там ще й відпочивали разом. Він мріяв, що колись ми переїдемо й житимемо біля моря. Він дуже його любив”.

Дмитро Гоголь під час тренування. Фото з архіву родини

У вільний час чоловік їздив на рибалку з друзями.

“А ще він любив читати — щодня перед сном обов’язково читав. Найулюбленішим автором у нього був Стівен Кінг. Загалом він був дуже пунктуальним, дотримувався режиму сну та мав неймовірну внутрішню силу досягати своїх цілей. Він був дуже мудрим, але не балакучим: міг довго мовчати, а коли говорив — це завжди були виважені й мудрі слова”, — каже Тетяна.

Згодом у пари народилася донька — для Дмитра це вже була друга дитина.

Дмитро Гоголь із донькою та цивільною дружиною Тетяною. Фото з архіву родини

Чоловік у 2023 році долучився до медиків-добровольців і рятував побратимів на сході

Початок повномасштабної війни родина провела разом. А у лютому 2023 року Дмитро пройшов курси з тактичної медицини й почав підшукувати варіанти допомоги в обороні країни. У серпні 2023 року він уклав контракт із “Госпітальєрами” — добровольцями, які не належать до армії, але допомагають військовим підрозділам. Так чоловік став їздити на ротації в зону бойових дій, а інший час присвячував своїм справам.

“Він працював з екіпажем поблизу Кремінної. Разом з іншими рятував бійців та надавав допомогу цивільним упродовж кількох ротацій”, — говорить партнерка Дмитра.

Попрацювати доводилось на Харківщині та Донеччині.

“Знаю лише, що останнім місцем дислокації для нього мав стати Лиман. Він дуже близько сприймав складнощі роботи й пропускав усе через себе, але тримав у собі. Найважче для нього було, коли в тихі моменти сидиш, куриш і розмовляєш із хлопцями, а зранку 12 з них уже немає”, — згадує Тетяна.

Дмитро Гоголь під час повномасштабного вторгнення. Фото з архіву родини

Позивний в нього був “Папай”, і побратимам він запам’ятався як безвідмовна людина.

“Я, “Кабар”, “Папай” — були одним екіпажем. “Папай” був водієм нашого екіпажу і вивозив поранених із дуже небезпечних районів. Він робив це у будь-який час дня чи ночі. Нерідко доводилося їхати у повній темряві, бо вмикати фари було небезпечно”, — згадував побратим чоловіка Костянтин.

Чоловік не покинув спорту і старався підтримувати форму навіть під час ротацій.

“Він не тільки сам тренувався, а й постійно мотивував побратимів займатися. У нього була велика колекція гирь, і майже всі він продав, але одну зберіг і взяв із собою, з якою й займався”, — додає Тетяна.

Дмитро Гоголь під час повномасштабного вторгнення. Фото з архіву родини

Дмитро Гоголь загинув поблизу села Невське в Луганській області

Дмитро Гоголь загинув 24 жовтня 2023 року. Трагедія сталася поруч із селом Невське.

“Вони тоді були у школі, і по ній прилетів КАБ. Більшість ховалася у підвалі, а Дмитро пішов позбирати дров. Як нам розповіли, всі почули вибух, він побіг, але не встиг добігти буквально два кроки до підвалу”, — з сумом згадує дружина.

Захисника поховали у закритій труні на Алеї слави Сабарівського цвинтаря у Вінниці. У Дмитра залишилися 12-річна донька Софія, 26-річна донька Катерина від першого шлюбу, цивільна дружина та мати.

Дмитро Гоголь із донькою та цивільною дружиною Тетяною. Фото з архіву родини

Рідні захисника прагнуть, аби йому надали звання “Героя України”. Для цього вони створили петицію. Ви можете підтримати родину загиблого захисника, підписавши ініціативу за посиланням.

Світла пам’ять.