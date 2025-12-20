Микола Радько. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаємо 13-річного Миколу Радька з Селидового. Його разом із батьком у власному будинку вбила російська авіабомба.

Історію Миколи Радька розповіли на Платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Микола народився в Селидовому. Там він навчався у сьомому класі місцевої школи №1.

В школі хлопця згадують як працелюбного та старанного учня. Він добре вчився, мав гарне логічне мислення й хорошу пам’ять.

“Особливо Миколі вдавався цикл природничих наук, а також він чудово знав англійську. На уроках – уважний, допитливий. Мав багато друзів серед однолітків, з повагою ставився до старших, був вихований, чесний, врівноважений. Любив спорт”, — розповіли у Селидівській міській військовій адміністрації.

Хлопець був товариським та мав багато планів на життя.

“У нашій пам’яті він назавжди залишиться життєрадісним і цілеспрямованим хлопчиною, який тільки починав будувати своє життя з щирими мріями і бажаннями”, — додали у школі, де навчався Микола.

На початку відкритого вторгнення Микола з мамою виїхав до Чехії. Пізніше вони певний час жили в Хорватії. Там хлопець і ходив до школи. А в рідному закладі здобував освіту за сімейною формою.

Влітку 2023 року хлопчик повернувся до Селидового, де мешкав його батько. Повертатися з мамою за кордон він не захотів.

Батько планував евакуюватися з сином до більш безпечного місця. Вони вже збирали речі, але виїхати не встигли.

28 травня 2024 по приватному сектору Селидового прилетіли дві бомби. Одна влучила туди, де жив хлопчик. Поряд рятувальники знайшли тіло батька Миколи.

У хлопчика залишилися мама, бабуся та інші рідні.

Світла пам’ять!