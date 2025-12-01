Неля Супрун (Штепа) в Орджонікідзевському районному суді Харкова. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Колишня міська голова Слов’янська Неля Супрун (Штепа) пропустила чергове судове засідання по своїй справі, яке відбулося у Полтаві 27 листопада. Жінку звинувачують у пособництві проведенню незаконного референдуму за приєднання міста до т. зв. “ДНР” у 2014 році. Хоч її затримали у тому ж році, досі жодного вироку не винесли, а справу неодноразово передавали від одного суду до іншого та починали розглядати спочатку.

Про відсутність Нелі Супрун (Штепи) на засіданні повідомило видання “Суспільне. Донбас”.

На засіданні у Київському районному суді Полтави 27 листопада також не було жодного із захисників ексочільниці Слов’янська. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна розповіла журналістам, що на засідання з’явився лише прокурор.

“Обвинувачена та захисники не зʼявились, причини неявки суду не повідомили. У зв’язку з цим прокурор заявив клопотання про встановлення причин їх неявки. Судом призначено судово-медичну експертизу щодо стану здоров’я обвинуваченої, а також витребувано документи з медичних закладів щодо наявних діагнозів та лікування”, — розповіла речниця.

Один з адвокатів Нелі Супрун (Штепи), Дмитро Марченко, розповів журналістам, що його підзахисна не з’явилася на засідання через стан здоров’я, а він сам — не зміг під’єднатися через технічні проблеми.

“Я був в режимі ВКЗ (режимі відеоконференції, — ред.), в мене було клопотання, але з певних технічних причин мене не вдалось доєднати до судового засідання в режимі відеозв’язку. До цього засідання я клопотав про роз’яснення щодо способу виконання рішення про проходження комісійної судово-медичної експертизи через стан здоров’я підзахисної. Суд відмовив мені в роз’ясненні”, — сказав Дмитро Марченко.

Інший адвокат Штепи, Олександр Тананакін, не з’явився, адже був на засіданні через іншу справу.

Наступне судове засідання у справі призначили на 18 грудня, зазначила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

Нагадаємо, ексмера Слов’янська Нелю Супрун (Штепу) судять за пособництво в проведенні незаконного референдуму щодо приєднання міста до складу так званої “ДНР” з 2014 року. За цей час її справу розглядали в шести різних судах країни й сім разів починали розгляд спочатку, однак жодного вироку так і не винесли. Ба більше — за 11 років засідань провадження щодо колишньої голови Слов’янська знову перебуває на підготовчому етапі. Журналісти Вільного Радіо ознайомилися з ухвалами й постановами у справі та з’ясували, як вона просувається крізь роки.