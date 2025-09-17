Хто і які вироки отримав за неповний 2025 рік за шпигунство у т.з. “ДНР”. Колаж: Вільне Радіо

За неповний 2025 рік жителі тимчасово окупованої частини Донеччини отримали 11 вироків за російськими статтями “шпигунство” та “державна зрада”. Більшість серед засуджених — громадяни України. Лише один вирок оголосили громадянці Росії, яка працювала у російській службі МНС. Серед засуджених є один неповнолітній та нібито позаштатний співробітник СБУ. Розповідаємо, що відомо про вироки українцям від фейкового суду т.з. “ДНР”.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували відкриті дані із судової системи підконтрольної Кремлю адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини.

У період із 1 січня по вересень 2025 року російські загарбники винесли 11 вироків на тимчасово окупованій частині Донецької області за статтею “шпигунство”. Це справи, опубліковані т.з. “Верховним судом ДНР”. Фейкові “правоохоронці” не розкривають у відкритому доступі деталей цих проваджень, проте публікують зазначення статей і покарання, які отримали засуджені.

Для довідки: Згідно зі статтею 276 Кримінального кодексу РФ (“шпигунство”), передбачена відповідальність від 10 до 20 років ув’язнення. За цією статтею карається збирання, викрадення та зберігання відомостей, що становлять державну таємницю або стосуються безпеки армії РФ на користь іноземних держав чи організацій. Деякі з фігурантів цього матеріалу отримали вироки за статтею 275 Кримінального кодексу РФ (“державна зрада”). Покарання за нею — від 12 до 20 років ув’язнення зі штрафом у 500 тисяч рублів (орієнтовно 246 100 гривень) або у розмірі зарплати засудженого за три роки. Для порівняння рубля та гривні ми конвертували їх за останнім курсом НБУ від 31 березня 2025 року. Адже з цього дня Національний банк України припинив встановлювати офіційний курс гривні до російського рубля.

Які вироки виносили фейкові суди на території т.з. “ДНР” за шпигунство та державну зраду

Усі нижченаведені вироки винесли громадянам України та одній жінці-громадянці Росії, які опинилися в т.з. “ДНР”. Зокрема:

31 липня т.з. “Верховний суд ДНР” розглядав справу 18-річного жителя Маріуполя “С”. Хлопцю інкримінували дві статті — шпигунство та державну зраду. Його визнали винним та засудили до 7 років у виправній колонії загального режиму. Вирок не набрав чинності через обставини, які окупанти не розкрили, посилаючись на “державну таємницю”.

Зазначимо, російські окупанти не публікують прізвищ та імен фігурантів справ, яким виносять вироки. Єдине позначення засуджених — одна велика літера. Ймовірно, це може бути перша літера прізвища людини. Тому українці в цьому переліку позначені лише однією буквою.

4 липня окупанти оголосили вирок жінці, позначеній як “С”. Українку визнали винною за статтею “державна зрада” (стаття 275 Кримінального кодексу РФ), але при цьому звинуватили й у шпигунстві. Жінка проведе 13 років у виправній колонії загального режиму;

3 липня чоловік “Л” отримав вирок від т.з. “Верховного суду ДНР”. Його звинуватили у шпигунстві та “публічних закликах до екстремістської діяльності”. Чоловіка засудили до 14 років у колонії суворого режиму та штрафу в розмірі 30 тисяч рублів (орієнтовно 9 тисяч гривень), а також заборонили публікувати будь-що в інтернеті протягом двох років . Також із рахунків засудженого вилучили 2705 рублів 23 копійки (близько 811 гривень) як компенсацію за “фінансування діяльності іноземних країн проти Росії”;

24 червня жителя Донеччини “Б” визнали винним за статтею “шпигунство”. Наступні 12 років він може провести у колонії суворого режиму;

17 червня т.з. “Верховний суд ДНР” засудив чоловіка, позначеного як “Л”, до 17 років у колонії суворого режиму. Фігуранта звинуватили у шпигунстві;

4 квітня фейкові судді винесли вирок неповнолітньому жителю Докучаєвська, позначеному як “Ч”. Його визнали винним за статтею “державна зрада” та засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок не набрав чинності через обставини, які окупанти не розкрили, посилаючись на ”державну таємницю”;

13 березня чоловіка за підписок “Р” псевдосуд визнав винним за статтею “шпигунство”. Наступні 12 років він може провести у колонії суворого режиму;

10 березня т.з. “Верховний суд ДНР” оголосив вирок жінці, яку представили як громадянку Росії “Я”. Вона нібито працювала в одному з територіальних відділів МНС на окупованій частині Донеччини. Жінку визнали винною у шпигунстві та призначили 13 років у виправній колонії загального режиму;

31 січня окупанти заявили, що виявили нібито позаштатного співробітника Служби зовнішньої розвідки України — місцевого жителя селища Микільське Маріупольського району. Його засудили за статтею шпигунство до 13 років у колонії строго режиму;

29 січня загарбники засудили ще одну жінку, позначену як “П”. Її визнали винною у шпигунстві та призначили 11 років у виправній колонії загального режиму;

14 січня т.з. “Верховний суд ДНР” визнав винним жителя Донецька у шпигунстві та незаконному придбанні й зберіганні вибухових пристроїв. Чоловік отримав вирок — 13 років у колонії суворого режиму та штраф 50 тисяч російських рублів (близько 15 тисяч гривень).

Зазначені вище вироки не означають, що всі жителі Донеччини проведуть у російських колоніях саме такі терміни. Під час обмінів військовополоненими між Росією та Україною перша може включати до списків і цивільних, а українська сторона — проросійських колаборантів.

Нагадаємо, т.з. “Верховний суд “ДНР” також судить й українських військовополонених. Так, наприкінці серпня справу чотирьох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, серед яких командир Володимир Баранюк скерували до суду. Росіяни обвинувачують їх у вбивстві майже сотні цивільних під час облоги Маріуполя у 2022-му.