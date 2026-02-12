Наслідки ударів по Краматорську 12 лютого. Фото: Краматорська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

18-річний хлопець та жінка 39 років поранені у Краматорську внаслідок нічної комбінованої атаки, їм вже надають допомогу у лікарнях. Місто атакували FPV-дронами та безпілотниками “Молнія”, через що також є руйнування цивільної інфраструктури. Постраждала, зокрема, пожежно-рятувальна частина.

Про це повідомили у Краматорській міській раді та ДСНС.

Так, по місту за минулі вечір та ніч завдали п’яти ударів:

о 20:45 FPV-дрон із бойовою частиною на оптоволокні вдарив по автівці в одному з мікрорайонів міста;

о 21:03 дрон “Молнія-2” влучив по багатоквартирному будинку в спальному районі Краматорська;

о 22:58 фіксували влучання “Молнії-2” по рятувальниках ДСНС;

о 03:13 та 03:16 відбулися удари по багатоквартирному сектору.

Внаслідок цих атак руйнувань зазнали щонайменше два десятки багатоквартирних будинків, повідомляють у Краматорській міській раді. Там уточнили, що остаточні наслідки атак встановлюють.

Розширені дані щодо удару по рятувальниках надали у пресслужбі ДСНС. Там зазначили, що росіяни атакували пожежно-рятувальну частину Краматорська, внаслідок удару постраждали вікна, стеля приміщення та три одиниці техніки. Серед особового складу ніхто не постраждав, адже рятувальники були в укритті.

“Російські окупанти уже не вперше цілеспрямовано атакують підрозділи ДСНС, намагаючись ускладнити роботу рятувальників. Попри це, надзвичайники продовжують нести службу та виконувати свої обов’язки”, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за добу 10-11 лютого війська країни-агресорки скинули на Словʼянськ близько 12 авіабомб. Попри погіршення безпекової ситуації у місті залишають 50 тисяч людей, зокрема діти. Масованої евакуації там не фіксують.