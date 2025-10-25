Підтримати
Німеччина передала Україні 60 млн євро на підтримку енергетики

Валерія Пащенко
Гроші спрямують на генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції для зміцнення критичної інфраструктури.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

“На зустрічі обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості. Домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю”, — зазначила Свириденко.

Вона додала, що у грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати майданчиком для нових партнерств з німецькими компаніями.

Раніше ми розповідали, що протягом найближчих років Німеччина щорічно витрачатиме 9 мільярдів євро на підтримку України. Це вже погодив Федеральний уряд країни.

