ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Норвегія направить 500 мільйонів доларів на програму PURL, яка фінансує закупівлі американського озброєння для Сил оборони України коштом країн НАТО. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде підкреслив, що збільшені постачання озброєння можуть зміцнити українські позиції на мирних переговорах із Росією.

Про це міністр заявив перед початком зустрічі НАТО, повідомили в “Європейській правді”.

“Сьогодні [3 грудня] Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами”, — заявив Еспен Барт Ейде.

Він пояснив збільшення пожертв на PURL мирними перемовинами, які нині тривають між Україною й Росією. Союзники з НАТО намагаються посилити позиції України за допомогою закупівлі більшої кількості озброєння.

“Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили”, — додав посадовець.

Також він зазначив, що у випадку успіху мирних перемовин та призупинення активних бойових дій потреба посилювати ЗСУ нікуди не зникне, адже Україна повинна зберегти здатність захистити себе від відновлення бойових дій.

Нагадаємо, Україна розраховує залучати від союзників не менше одного мільярда доларів щомісячно для закупівлі зброї в США за програмою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Ініціатива дозволяє союзникам України робити добровільні внески для централізованої закупівлі американської зброї, яку українське військово-політичне командування визначить критично важливою для оборони держави.