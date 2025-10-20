Новий Škoda Kodiaq 2025 у русі: шумоізоляція, керованість і новий рівень комфорту

Фото: skoda-auto.ua

Друге покоління Škoda Kodiaq надійшло на український ринок з розширеним набором технологій для підвищення комфорту водія і пасажирів. Виробник переробив конструкцію кузова, системи шумоізоляції та підвіску, впровадив нові рішення в ергономіці салону. Для тих, хто планує купити Škoda Kodiaq, доступні три силові установки з повним приводом і автоматичною трансмісією. Модель отримала поліпшену акустичну ізоляцію, адаптивні електронні системи керування динамікою та оновлений інтер’єр із застосуванням екологічних матеріалів. Зміни торкнулися всіх аспектів експлуатації автомобіля: від зниження рівня шуму в салоні до оптимізації посадкових місць для семи пасажирів.

Акустична ізоляція: матеріали та системи зниження шуму

Структура кузова нового Kodiaq перероблена для максимального зниження проникнення зовнішніх шумів у салон. Екологічні матеріали оздоблення — вовняна суміш, перероблена тканина та екологічно вичинена шкіра — мають звукопоглинальні властивості та ефективно гасять високочастотні коливання. Застосування матеріалів з підвищеною щільністю додатково знижує рівень вібрацій від дорожнього покриття.

Акустична система Canton з десятьма динаміками загальною потужністю 615 Вт автоматично адаптує параметри звучання до рівня зовнішнього шуму. Розміщення динаміка в панелі приладів і сабвуфера в багажному відділенні створює рівномірне звукове поле у всіх трьох рядах сидінь. На швидкостях до 130 км/год рівень шуму в салоні дозволяє комфортно спілкуватися без підвищення голосу.

Керування та динаміка: баланс між спортивністю та комфортом

Підвіска нового Kodiaq побудована за схемою McPherson спереду та багатоважільної конструкції ззаду. Гвинтові пружини та стабілізатори поперечної стійкості на обох осях забезпечують точність керування і мінімальні крени кузова в поворотах. Кермовий механізм типу «шестерня-рейка» з електропідсилювачем адаптує зусилля на кермі залежно від швидкості руху.

Максимальний крутний момент доступний вже з низьких обертів: бензинові версії розвивають 320 Н•м починаючи з 1400–1500 об/хв, дизельна — 340 Н•м з 1750 об/хв. Така характеристика забезпечує впевнений розгін з місця і маневреність під час обгонів на трасі.

Повнопривідна трансмісія розподіляє крутний момент між осями залежно від умов руху. Електронні системи стабілізації постійно контролюють траєкторію руху, і за потреби коригують розподіл тяги між колесами. Дорожній просвіт дозволяє впевнено долати легке бездоріжжя, зберігаючи при цьому стійкість на високих швидкостях.

Технології комфорту: ергономіка салону і кліматичні системи

Салон автомобіля розрахований на комфортне розміщення до семи осіб у трьох рядах сидінь (доступно опціонально). Пасажири третього ряду отримали додаткові 15 міліметрів простору над головою порівняно з попереднім поколінням. Сидіння Ergo протестовані організацією German AGR (Healthy Back Campaign) і оснащені пневматичним масажем з декількома режимами інтенсивності, функціями підігріву та охолодження.

Ергономічні рішення салону забезпечують зручність керування. В авто передбачені:

регулятори Škoda Smart Dial з дисплеями для налаштування температури та гучності аудіосистеми;

важіль селектора на рульовій колонці для звільнення простору в центральній консолі;

тризонний клімат-контроль з індивідуальними налаштуваннями для кожної зони;

підсвічування салону з вибором кольору для створення необхідної атмосфери.

Система Air Care з датчиком якості повітря автоматично підтримує оптимальний мікроклімат, перемикаючись у режим рециркуляції за виявлення забруднень. Комбінація сенсорних екранів і фізичних органів керування дозволяє налаштовувати функції автомобіля без відволікання від дороги. Завдяки цим технологіям новий Kodiaq встановлює стандарти акустичного комфорту, керованості та ергономіки в класі семимісних кросоверів.