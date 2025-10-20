Новий Škoda Kodiaq 2025 у русі: шумоізоляція, керованість і новий рівень комфорту

Друге покоління Škoda Kodiaq надійшло на український ринок з розширеним набором технологій для підвищення комфорту водія і пасажирів. Виробник переробив конструкцію кузова, системи шумоізоляції та підвіску, впровадив нові рішення в ергономіці салону. Для тих, хто планує купити Škoda Kodiaq, доступні три силові установки з повним приводом і автоматичною трансмісією. Модель отримала поліпшену акустичну ізоляцію, адаптивні електронні системи керування динамікою та оновлений інтер’єр із застосуванням екологічних матеріалів. Зміни торкнулися всіх аспектів експлуатації автомобіля: від зниження рівня шуму в салоні до оптимізації посадкових місць для семи пасажирів.
Структура кузова нового Kodiaq перероблена для максимального зниження проникнення зовнішніх шумів у салон. Екологічні матеріали оздоблення — вовняна суміш, перероблена тканина та екологічно вичинена шкіра — мають звукопоглинальні властивості та ефективно гасять високочастотні коливання. Застосування матеріалів з підвищеною щільністю додатково знижує рівень вібрацій від дорожнього покриття.
Акустична система Canton з десятьма динаміками загальною потужністю 615 Вт автоматично адаптує параметри звучання до рівня зовнішнього шуму. Розміщення динаміка в панелі приладів і сабвуфера в багажному відділенні створює рівномірне звукове поле у всіх трьох рядах сидінь. На швидкостях до 130 км/год рівень шуму в салоні дозволяє комфортно спілкуватися без підвищення голосу.
Підвіска нового Kodiaq побудована за схемою McPherson спереду та багатоважільної конструкції ззаду. Гвинтові пружини та стабілізатори поперечної стійкості на обох осях забезпечують точність керування і мінімальні крени кузова в поворотах. Кермовий механізм типу «шестерня-рейка» з електропідсилювачем адаптує зусилля на кермі залежно від швидкості руху.
Максимальний крутний момент доступний вже з низьких обертів: бензинові версії розвивають 320 Н•м починаючи з 1400–1500 об/хв, дизельна — 340 Н•м з 1750 об/хв. Така характеристика забезпечує впевнений розгін з місця і маневреність під час обгонів на трасі.
Повнопривідна трансмісія розподіляє крутний момент між осями залежно від умов руху. Електронні системи стабілізації постійно контролюють траєкторію руху, і за потреби коригують розподіл тяги між колесами. Дорожній просвіт дозволяє впевнено долати легке бездоріжжя, зберігаючи при цьому стійкість на високих швидкостях.
Салон автомобіля розрахований на комфортне розміщення до семи осіб у трьох рядах сидінь (доступно опціонально). Пасажири третього ряду отримали додаткові 15 міліметрів простору над головою порівняно з попереднім поколінням. Сидіння Ergo протестовані організацією German AGR (Healthy Back Campaign) і оснащені пневматичним масажем з декількома режимами інтенсивності, функціями підігріву та охолодження.
Ергономічні рішення салону забезпечують зручність керування. В авто передбачені:
Система Air Care з датчиком якості повітря автоматично підтримує оптимальний мікроклімат, перемикаючись у режим рециркуляції за виявлення забруднень. Комбінація сенсорних екранів і фізичних органів керування дозволяє налаштовувати функції автомобіля без відволікання від дороги. Завдяки цим технологіям новий Kodiaq встановлює стандарти акустичного комфорту, керованості та ергономіки в класі семимісних кросоверів.