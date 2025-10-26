Артем. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаємо 11-річного Артема Мардзявка з Миколаєва. Після російського обстрілу на хлопчика впала бетонна плита, він 6 годин провів під завалами й помер у лікарні того ж дня.

Історію Артема розповіли на Платформі пам’яті “Меморіал”.

Артем народився і жив у Миколаєві. Навчався у 6-А класі школи №54. Він був старанним, уважним і допитливим учнем. Захоплювався ІТ, займався спортом — ходив на айкідо і грав у футбол разом із татом.

Батьки хлопчика розійшлися шість років тому, і він найбільше мріяв про те, аби сім’я була знову разом. Його мама, Алла Іващенко, працювала викладачкою англійської мови в місцевій гімназії. Після початку повномасштабного вторгнення жінка думала виїхати з сином за кордон, адже могла викладати онлайн. Але Артем не хотів залишати дім.

У ніч на 13 жовтня 2022 року російські війська обстріляли Миколаїв. Під ударом опинився будинок, де жив Артем з мамою. На хлопчика впала бетонна плита перекриття, затиснувши ноги. Він пробув під завалами близько шести годин, поки його вдалося дістати.

“Дорогою до лікарні він говорив: «Мамо, я школу пропущу сьогодні». Настільки він був старанною дитиною. Мабуть, ми так попрощалися тоді в обіймах. Він з татом на ношах, а зі мною в кареті швидкої”, — згадує Алла Іващенко.

Травми Артема були несумісними з життям. Того ж вечора стало відомо, що він помер.

Хлопчика поховали 15 жовтня 2022 року. Через місяць, 15 листопада, йому мало виповнитися 12 років.

“Я питаю у Бога, чому постраждали не ми, а дитина пережила ці муки. Його мрією було, щоб наша родина збереглася. У нас все стало добре. Ми вирішили, що надалі повертатимемо родину. Це дитина зробила так, що вся родина об’єдналася. Коли ховали Артема, я сказала, що виконаю, синок, твою мрію бути з татом разом”, — каже мама.

Світла пам’ять Артему.