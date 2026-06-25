Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Очеретинська громада придбала 13 квартир у Дніпрпі, які хочуть розподілитти між переселенцями за бальною системою. Також у місцевої влади є плани на окреме будівництво соціального житла.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів голова Очеретинської ВА Микола Коваленко.

За його словами, 13 квартир у Дніпрі закупили коштом місцевого бюджету ще у 2025-му. Їх планують розподілити між пільговими категоріями переселенців за бальною системою — спеціалізована комісія відбиратиме серед охочих.

“Приватизувати ці квартири не можна буде, бо це комунальна власність громади. Це тимчасове житло, є градація бальної системи, якщо людина отримала своє житло — вона виїздить з цієї квартири і за чергою заїздить інша людина. Тобто, це житло соціального плану, невеликі квартири для людей, які не можуть дозволити собі якусь іншу оселю. Оренду вони не платитимуть, тільки за комунальні послуги”, — розповів посадовець.

Він уточнив, що громада має також плани побувати житло у Кам’янському, яке буде розраховане на 30 людей. Однак остаточну кількість зможуть затвердити після того, як зберуть кошти.

“Це залежатиме від коштів, які зберемо. Поки працюємо зі своїми, працюватимемо з донорами — це проєкт не на один день. Він розрахований на декілька років, туди входить як будівництво, так і купівля квартир. Ми розробили свою програму, відштовхуючись від потреб. Можемо різні заходи брати, якщо буде можливість щось відремонтувати, але ми поки цим не займалися. Дешевше купити, чесно кажучи”, — каже Коваленко.

Посадовець також додав, що найбільше переселенців із Очеретинської громади нині мешкають саме у Дніпропетровській області. Зокрема, у Кам’янському та його околицях їх близько 2 тисяч.

Нагадаємо, цьогоріч в Очеретинській громаді на соціальний захист населення планують виділити понад 17,2 мільйона гривень.