Очільник Сіверської МВА Олексій Воробйов 6 жовтня одну годину прийматиме дзвінки від переселенців із громади

Олексій Воробйов під час прийому жителів Сіверської громади, липень 2026 року. Ілюстративне фото: Сіверська міська військова адміністрація

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6 жовтня 2026 року начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов проведе пряму телефонну лінію для переселенців із громади. Розповідаємо, коли та як звернутися до нього з питаннями та пропозиціями.

Про прийом повідомляє Сіверська міська військова адміністрація.

Пряма телефонна лінія триватиме 6 жовтня з 13:00 до 14:00.

Телефонувати у цей час пропонують за номером +38(095)126-92-93.

Нагадаємо, начальник Сіверської МВА затвердив мережу закладів освіти громади на 2026-2027 навчальний рік. Послуги надаватиме одна школа — комунальний опорний заклад освіти “Сіве