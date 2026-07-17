Наслідки ударів по Донеччині, 16 липня 2026 року. Фото від поліції Донеччини

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Вісім населених пунктів за добу були під вогнем на Донеччині, повідомляють у поліції. Загалом на підконтрольній частині регіону зафіксували 1350 влучань — це загальна кількість ударів по лінії фронту та житлових кварталах області. Серед цивільних мешканців загинула одна людина, були поранені, зокрема серед дітей.

У Надії загинула людина

Під вогнем, за даними поліції, перебували міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Маньки, Надія та Спасько-Михайлівка.

У Надії через влучання російського дрона “Ланцет” загинула одна людина, пошкоджена вантажівка.

По Краматорську за добу били 13 разів, з них вісім — авіабомбами. Загалом поранені 11 людей, серед них є хлопчик 2020 року народження. Пошкоджені дев’ять багатоквартирних і 22 приватних будинків, а також заклад освіти, пошта, кафе, об’єкт інфраструктури та чотири цивільні автівки.

По Слов’янську вдарили авіабомбою УМПБ Д-30 СН, а також з РСЗВ “Смерч” та FPV-дроном. Там зазнала поранень одна людина, пошкоджені сім приватних будинків, магазин та два авто.

Одна людина поранена в Малотаранівці, там також постраждав гараж.

Ще три оселі зазнали руйнувань у Райгородку, одна — у Дружківці. У Міньках постраждав трактор, а у Спасько-Михайлівці — пошкоджене авто.

Загалом за добу зазнали руйнувань 60 цивільних об’єктів, з них 42 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Додатково там зазначили, що о 02:50 17 липня російські загарбники зруйнували у Краматорську багатоквартирний будинок. За попередніми даними, поранень зазнала одна дитина. Остаточні наслідки атаки встановлюють.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також була Андріївка.

Покровський напрямок залишається найактивнішим на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 10 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки велися в районах населених пунктів Новоселівки, Дробишевого та Новомихайлівки, а також у бік населених пунктів Лиману, Діброви й Озерного;

російські військові 23 рази штурмували у бік населених пунктів Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Миколаївки, а також у районах Різниківки й Закітного на Слов’янському напрямку ;

у бік Тихонівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки здійснили одну атаку;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Степанівки, а також у бік Довгої Балки;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 37 штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Дорожнього, Гришиного, Новопідгороднього, Родинського, Василівки та Котлиного, а також у бік населених пунктів Вільного, Нового Донбасу, Мирного, Сергіївки й Кучерового Яру.

Нагадаємо, 16 липня низка населених пунктів Новодонецької громади потрапила під обов’язкову евакуацію дітей. За даними обласної влади, звідти мають вивезти 74 неповнолітніх.