Наслідки російських острілів в Слов’янську. Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок авіаудару російських військ по Слов’янську загинула одна людина, ще четверо зазнали поранення. Раніше міська влада повідомляла про трьох постраждалих.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив оновлені дані щодо наслідків російського удару по Слов’янську.

За його словами, російська армія скинула на місто три керовані авіабомби. Внаслідок атаки:

одна людина загинула,

ще четверо дістали поранення.

Повністю зруйновані два приватні будинки, ще 42 оселі зазнали пошкоджень. Також постраждали чотири цивільні автомобілі.

На місці працювали усі екстрені та комунальні служби, пораненим надали медичну допомогу.

Раніше начальник Слов’янської міської військової адміністрації повідомляв про трьох поранених, однак обласна влада уточнила інформацію після додаткової перевірки.

Голова ДонОВА наголосив, що удар стався по житловому сектору.

Раніше ми писали, що російські військові вивозять людей з окупованого Сіверська.