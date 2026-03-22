Де лінія фронту у Донецькій області на 22 березня 2026 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 21 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 1,4 тисячі ударів завдали російські війська по підконтрольній частині Донеччини упродовж доби 21 березня. Через ці атаки загинула одна людина, ще шість зазнали поранень, зокрема дитина. Під ударами були, зокрема Майдан, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Словʼянську. На фронтах регіону тривають бої.

Які міста та села атакували російські війська на Донеччині 21 березня

За минулу добу війська країни-агресорки атакували сім населених пунктів регіону, розповіли у поліції Донеччини. Так, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську, Святогорівці, Майдану та Староварварівці.

Загалом окупанти били по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області 1 457 разів. Руйнувань зазнали 50 цивільних об’єктів, з них 41 житловий будинок.

Зокрема, у селі Майдан внаслідок дронової атаки загинула людина, ще 4 дістали поранень, серед них – дитина 2010 року народження. Окупанти пошкодили 35 приватних будинків та 3 цивільних авто.

На Дружківку росіяни скинули дві бомби “КАБ-250” та атакували безпілотниками – поранили цивільного, а ще зруйнували оселю.

Через обстріли також зазнала поранень людина в Миколаївці. Загарбники пошкодили приватний будинок.

Під час атаки безпілотників у Краматорську зазнали руйнувань 2 багатоповерхівки, автівки, будівля ринку, об’єкт інфраструктури, а в Слов’янську – багатоквартирний будинок. У Староварварівці атакою БпЛА “Герань-2” російські війська понівечили домівка та нежитлове приміщення.

Крім того, правоохоронцям стало відомо, що 20 березня в селі Добропілля через атаку FPV-дрона загинула цивільна.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу 21 березня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 380 людей, зокрема 46 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакував п’ять разів, розповіли у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в районі Середнього та у бік Лимана, Ставків й Діброви.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни один раз намагалися покращити своє положення в районі Часового Яру. Водночас на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Яблунівки, Софіївки, Плещіївки, Русиного Яру та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 28 штурмових дій агресора у районах Шахового, Родинського, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Удачного, Молодецького та у бік Нового Шахового, Кучеревого Яру, Білицького та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Тернового, Злагоди та Красногірського.

Нагадаємо, 21 березня волонтери Денис Христов і Богдан Зуяков евакуювали девʼятьох цивільних із прифронтової Олексієво-Дружківки. Разом із людьми вивезли й кількох чотирилапих. Під час евакуації працювали російські дрони та лунали вибухи снарядів.