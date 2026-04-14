Де лінія фронту у Донецькій області на 14 квітня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 13 квітня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 1,5 тисячі ударів завдали російські війська по підконтрольній частині Донецької області та лінії фронту за добу 13 квітня. Через ці атаки є жертви серед цивільних – одна людина загинула, ще троє дістали поранень. Окупанти продовжили нищити домівки, а на фронтах – штурмувати. Розповідаємо, як минула доба для регіону.

Які міста та села Донецької області атакувала Росія 13 квітня

Минулої доби під вогнем окупантів були пʼять населених пунктів області, пишуть у поліції Донеччини. Російські війська били по Добропіллю, Дружківці, Краматорську, Слов’янську та Михайлівці.

Загалом війська країни-агресорки били по житлових кварталах та лінії фронту 1 515 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 42 цивільних об’єкти, з них 23 — житлові домівки.

Так, по Краматорську росіяни вдарили шістьма безпілотниками різного типу – загинула цивільна, ще троє дістали поранень. Окупанти пошкодили девʼять багатоповерхівок та десять приватних будинків, а ще 11 автомобілів.

У Дружківці внаслідок трьох ударів безпілотниками зазнали руйнувань дві домівки та цивільна автівка. На Слов’янськ загарбники спрямували п’ять FPV-дронів, пошкодивши багатоповерхівку і чотири автівки.

У Добропіллі через обстріл Росії зруйнована оселя, а у Михайлівці Олександрівської громади — пошкодили адмінбудівлю.

Як звітують у Донецькій ОВА, 13 квітня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 347 людей, з яких 37 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім штурмів росіян, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ЗСУ зупинили дві спроби окупантів просунутися у бік Раю-Олександрівки. У районі Тихонівки українські оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку окупанти провели 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 21 штурм агресора у районах Родинського, Мирнограда, Удачного, Заповідного, Білицького, Гришиного, Покровська та Муравки.

На Олександрівському напрямку російські війська сім разів атакували ЗСУ у районах Олександрограда, Зеленого Гаю, Січневого, Вороного, Злагоди та Новогригорівки.

Нагадаємо, російська війська порушили режим припинення вогню на Лиманському напрямку за дві хвилини після його початку — о 16:02 в суботу 11 квітня. Окупанти не проводили евакуацій поранених, а натомість посилали піхоту вперед, аби накопичитися для подальших наступів. Українські військові були готові до цього.