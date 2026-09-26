“Шлюб онлайн” у “Дії” став доступним для вдів і вдівців

Одружитися онлайн через “Дію” тепер можуть вдови та вдівці. Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

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Люди, які втратили чоловіка або дружину, тепер можуть подати заяву на новий шлюб через застосунок “Дія”. Раніше система автоматично відмовляла їм, оскільки не знаходила в реєстрі запису про розірвання попереднього шлюбу. Як тепер працює послуга — читайте далі.

Про оновлення повідомили в Міністерстві юстиції України.

Що змінилося

Під час подачі заяви “Дія” перевіряє інформацію про попередній шлюб. Якщо система знаходить запис про нього, то додатково перевіряє, чи є актовий запис про смерть другого з подружжя.

Якщо смерть підтверджена, людина може подати заяву на новий шлюб онлайн. Для цього не потрібно надавати паперові документи або звертатися до відділу ДРАЦС.

Раніше система шукала лише запис про припинення шлюбу через розірвання. Оскільки після смерті одного з подружжя такого запису немає, заяву відхиляли.

Оновлення стало доступним після змін, які уряд ухвалив на початку серпня.

За даними Мін’юсту, за два роки дії послуги “Шлюб онлайн” нею скористалися понад 78 тисяч пар. У 2026 році через інтернет укладають майже 40% усіх шлюбів в Україні.

Нагадаємо, раніше в “Дії” запустили послугу, яка дозволяє розірвати шлюб онлайн.