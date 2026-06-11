Словʼянськ та Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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11 червня війська країни-агресорки атакували Дружківку та Словʼянськ. Загалом внаслідок цих ударів загинула одна людина, ще четверо дістали поранень.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 10:30 війська країни-агресорки атакували Дружківку. Через обстріл загинув 53-річний чоловік, який перебував на городі.

Вже о 13:00 окупанти поцілили FPV-дроном по автівці, яка рухалася вулицею міста. Через цю атаку дістали поранень двоє 37 і 46-річних чоловіків. Крім того, о 12:00 окупанти завдали удару по Слов’янську. Внаслідок атаки травм зазнали також двоє цивільних 43 та 64 років.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку.

Оскільки жертвами росіян стали цивільні, правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, протягом середи, 10 червня, російські загарбники продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області: у поліції загалом нарахували 1205 обстрілів. Попри те, що влучання фіксували у 13 населених пунктах регіону, попередньо, серед цивільних мешканців ніхто не загинув і не зазнав поранень.