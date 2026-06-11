Наслідки російських атак у Донецькій області 10 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Протягом середи, 10 червня, російські загарбники продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області: у поліції загалом нарахували 1205 обстрілів. Попри те, що влучання фіксували у 13 населених пунктах регіону, попередньо, серед цивільних мешканців ніхто не загинув і не зазнав поранень. Втім, регіон зазнав нових руйнувань.

По Донеччині били дронами та з авіації

Під вогнем, за даними поліції, за добу були міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Новодонецьке й Олександрівка, села Кіндратівка, Курицине, Маяки, Оріхуватка, Рубці та Хрестище.

По Краматорську влучили п’ять дронів різного типу — пошкоджені три приватні будинки та два авто.

По Дружківці били чотирма 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дроном, там зазнали руйнувань приватний будинок, готельний комплекс та два заклади освіти.

Під вогнем була і прифронтова Миколаївка, у місті пошкоджений багатоквартирний будинок. У Маяках та Рубцях — ще по одній оселі.

У Хрестівці FPV-дрон, випущений окупантами, влучив у автомобіль “швидкої допомоги”.

“Внаслідок дронових обстрілів у Новодонецькому пошкоджено багатоквартирний будинок і гаражний кооператив, в Олександрівці – 2 багатоквартирних будинки, у Курициному є руйнування на території підприємства”, — зазначили в поліції.

Там підрахували. що за добу в Донецькій області зазнали руйнувань 24 цивільні об’єкти, з них дев’ять — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін надав розширені дані щодо наслідків ударів від ранку 10 червня по ранок 11 червня. Так, за його даними, під вогнем також були Лиман, Самійливка та Андріївка.

Найбільше атак було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 16 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Новоселівки та Дробишевого, а також у бік Лимана й Озерного;

Поблизу Закітного та Різниківки на Слов’янському напрямку окупанти провели 14 штурмів. Також атаки відзначали у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки;

У районі Часового Яру на Краматорському напрямку загарбники здійснили одну спробу витіснити військовослужбовців ЗСУ із займаних позицій;

Поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки на Костянтинівському напрямку окупанти провели 14 атак. Крім того, вони атакували у бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного та Білицького;

На Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 55 штурмових дій російських сил у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного та Удачного, а також у напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченка, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього та Новопавлівки.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ підтвердили знищення російського командира батальйону Нарана Очір-Горяєва. Цього офіцера очільник країни-агресорки Володимир Путін раніше нагородив після окупації Сіверська, а також публічно представив під час своєї прямої лінії.