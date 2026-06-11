Очір-Горяєв під час прямої лінії з Путіним у 2025 році. Скриншот із відео СБС

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Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ підтвердили знищення російського командира батальйону Нарана Очір-Горяєва. Цього офіцера очільник країни-агресорки Володимир Путін раніше нагородив після окупації Сіверська, а також публічно представив під час своєї прямої лінії.

Ураження офіцера підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

За даними Роберта Бровді, загарбника знищили в ніч проти 4 червня на околицях Сіверська. Це зробили пілоти 20-ї окремої бригади СБС К-2, вони завдали удару FPV-дроном по автомобілю, в якому перебував комбат 1-го мотострілецького батальйону 6-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Наран Очір-Горяєв, а також начальник штабу цього підрозділу.

У перехопленні переговорів після удару, яке оприлюднили у СБС, один з окупантів доповідає, що Наран та начальник штабу після ураження авто ознак життя не подавали. Пізніше співрозмовник з позивним Малина повідомляє: “[тіло] НШУ завантажили, везуть до “Києва” (так росіяни називали точку евакуації).

“Доїхав калмик (Наран Очір-Горяєв, — ред.) до Києва. Відплатою за Сіверськ, у пакунку. Це ж треба так марити, щоб точки еваку у “днр” Києвом йменувати. Облизня ловіть, хробаки, а не Київ”, — заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Зазначимо, про загибель Очір-Горяєва раніше, 5 червня, повідомляв глава Калмикії Бату Хасіков, однак він не розкривав обставин.

Раніше Радіо Свобода писало, що у грудні 2025 року Очір-Горяєв звітував Путіну про взяття Сіверська Донецької області — операції, якою він командував на рівні штурмової роти.

Після цього офіцер отримав від Путіна нагороду “героя Росії”. 19 грудня під час прямої лінії Очір-Горяєв сидів у першому ряду — Путін неодноразово звертався до нього, переадресовуючи запитання про бойові дії. Зокрема, Путін посилався на слова офіцера про нібито розстріли українськими військовими мирних мешканців і заявив, що російські сили “готові іти далі й добивати цю гадину”.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини працюють 15 т.з. “штабів Юнармії” у різних містах області. Місцеві “штаби” очолює “регіональний штаб” по квазіреспубліці. Серед “начальників” є колишні учасники війни проти України, місцеві вчителі та прислані педагоги з Росії. Журналісти Вільного Радіо розповідали, хто керує “штабами Юнармії” на Донеччині, в окремому матеріалі.