Окупанти планують відкрити у Волновасі новий осередок “Юнармії”

Українські діти, яких залучили до "Юнармії". Ілюстративне фото з джерел окупантів

Так званий “дім” російського мілітаристського руху “Юнармія” в місті планують відкрити до кінця 2025 року. Нині на тимчасово окупованій території Донеччини вже працюють чотири такі осередки.

Про це з посиланням на начальника донецького відділення руху “Юнармія” Віктора Пудака пишуть російські пропагандисти.

За словами колаборанта, наразі так звані “Доми Юнармії” вже діють у Донецьку, Шахтарську, Дебальцевому й Маріуполі. Тепер такий мають намір створити й у Волновасі, яка перебуває під окупацією з 2022 року.

Раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що у 2025 році росіяни планували вдвічі збільшити кількість центрів “Юнармії” на тимчасово окупованих українських територіях. Кремль офіційно підписав “угоду про співпрацю” з “юнармійцями” на ТОТ Донеччини.

Для довідки: “Юнармія” — це всеросійський мілітаристський рух для дітей. З’явився у 2016 році з ініціативи тодішнього Міністра оборони Росії Сергія Шойгу. У “Юнармію” приймають дітей від 8 років. Учасники руху відвідують секції та гуртки, де їх навчають основ початкової військової підготовки. Також дітей залучають до підтримки російських військових через написання листів і збір гуманітарної допомоги на фронт. На сході України штаби “Юнармії” зʼявилися лише після незаконного приєднання Донецької та Луганської областей до складу Росії у 2022 році. Частина вихованців після випуску йдуть воювати. Зокрема, серед українських дітей, яких виховували в окупації, є загиблі на війні (вони приєднувалися до бойових дій на боці окупантів).

