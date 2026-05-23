Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують стягувати особовий склад, артилерію та бронетехніку ближче до лінії боєзіткнення на Лиманському напрямку. Водночас використовувати бронетехніку у штурмах окупанти поки не наважуються.

Про це розповів речник 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі Армія TV.

За його словами, українські військові останнім часом регулярно фіксують російську техніку поблизу лінії фронту.

“Ворог стягує свої вогневі засоби, в першу чергу артилерію, яку все частіше виявляємо, і так само намагається залишати поряд з лінією бойового зіткнення і свою бронетехніку. Використовувати її в штурмових діях поки не ризикує після крайніх невдалих спроб”, — зазначив Денисюк.

Лиманський напрям на мапі DeepState станом на кінець травня 2026 року

У бригаді кажуть, що намагаються не допустити накопичення російських сил біля передової. Зокрема, українські військові уражають укриття, де окупанти збирають особовий склад та техніку перед можливими штурмами або спробами непомітно зайти на позиції.

Нагадаємо, російські війська використовують безпілотники з термітною сумішшю, аби випалювати антидронові сітки та позиції українських військових. Один із таких випадків вдалося зафіксувати в Костянтинівці.