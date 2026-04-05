Окупанти визнали “безхазяйними” ще близько сотні квартир і будинків у Маріуполі

Будинок у Маріуполі, ілюстративне фото: Telegram/Маріупольська міськрада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Окупаційна адміністрація Маріуполя склала черговий список т. зв. “безхазяйного майна”. У ньому близько 100 адрес маріупольців: квартири, будинки, нежитлові приміщення.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

У новому переліку щонайменше 44 адреси нежитлових приміщень та 43 — квартир та будинків.

“Тепер власники нерухомості мають особисто звернутися до місцевої (окупаційної — ред.) адміністрації та довести своє право на квартири та будинки. У разі невиконання цих вимог житло передадуть у так звану “муніципальну власність”. Віджаті квартири та будинки загарбники спочатку обіцяли віддати маріупольцям, які вже чотири роки проживають у місті без власного житла”, — йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Раніше окупанти визнали “безхазяйними” майже 13 тисяч квартир та будинків у Маріуполі.

Перелік т. зв. "безхазяйного майна", фото: Telegram/Маріупольська міськрада

Нагадаємо, окупанти регулярно визнають “безхазяйною” нерухомість у Маріуполі. Після надання такого статусу, її можуть відібрати у т.з. “комунальну власність” та видавати у користування іншим людям.