Зруйнований будинок у Бахмуті. Фото: Донецька ОДА

На окупованій частині Донецької області заявили про запуск механізму дистанційного обстеження зруйнованого житла, який нібито дозволить ухвалювати рішення про компенсації без виїзду комісій на місця.

Про це повідомив “керівник регіонального виконавчого комітету” партії “Єдина Росія” у так званій “ДНР” Олексій Муратов.

За його словами, новий порядок оформлення компенсацій має запрацювати в Бахмуті, Соледарі, Торецьку, Покровську та низці інших населених пунктів, перелік яких погоджений із російським “штабом оборони”. Частину міст у списку не оприлюднюють, однак раніше серед них також називали Часів Яр і Сіверськ.

Щоб отримати компенсацію, мешканцям пропонують звертатися до органів соцзахисту з паспортом РФ, документами на житло та банківськими реквізитами. Якщо документів немає, їх потрібно відновлювати через місцеві “суди” та бюрократичні процедури, зокрема із підтвердженням права власності та залученням свідків.

Подати заяву можна особисто або через представника. Після цього, як стверджується, соціальні служби самостійно надсилатимуть запити до відповідних інстанцій, а комісія формуватиме акт обстеження, який передаватимуть для ухвалення рішення про виплату.

Для людей, які виїхали до Росії або за кордон, планують запустити можливість дистанційної подачі документів із 1 липня.

Водночас подібні механізми компенсацій окупаційна влада на Донеччині анонсує не вперше. Раніше окупанти заявляли про створення комісій для обстеження зруйнованого житла, однак фактичний запуск системи та регулярні виплати наразі не підтверджені.

