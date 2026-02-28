Окупаційна влада визнала, що у Кураховому є проблеми з медичною допомогою, документами та постачанням їжі

Курахове навесні 2025 року. Скриншот відео з російських джерел

Під час перевірки заступником генерального прокурора Росії у Кураховому виявили низку проблем в окупованому місті. Місцеві жителі по добі не можуть викликати швидку допомогу, скаржаться на нестачу продуктів через відсутність магазинів, а також мають труднощі з оформленням російських документів. Ватажок т.з. “ДНР” визнав складнощі та пообіцяв посприяти їх розв’язанню.

Про ситуацію у місті заступник генерального прокурора РФ Юрій Пономарьов розповів ватажку угруповання”ДНР” Денис Пушилін.

“Ми зустрілися з місцевими жителями і хочеться озвучити проблеми, про які питали. Перше — медицина. Надійшла скарга, що вчора (25 лютого 2026 року, — ред.) не могли добу додзвонитися до швидкої — це доволі нагальна проблема не тільки в наявності швидких, а й у наданні допомоги”, — сказав Юрій Пономарьов.

Також жителі окупованого міста, за його словами, скаржилися на складнощі з оформленням російських документів. Вони просили, аби російські фахівці частіше приїжджали до Курахового, адже постійних підрозділів окупаційної міграційної служби Росії у місті немає.

“Ще один основний момент — можливість доставлення у місто хліба та продуктів, а також ліків для мешканців найближчих населених пунктів”, — додав заступник генерального прокурора Росії.

Денис Пушилін у відповідь визнав наявність проблем, але зазначив, що їх непросто вирішити. Зокрема, для покращення медичної допомоги потрібно знайти додаткові автомобілі швидкої.

Щодо забезпечення їжею, ватажок т.з. “ДНР” пообіцяв “поговорити” з підприємцями та організувати виїзну торгівлю продуктами у місті.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, як змінилася окупована частина Донеччини протягом 2025 року. Щодо Курахового, наприкінці 2025 року окупанти окупаційна влада заявляла, що змогла налагодити централізоване водопостачання та постачання скрапленого газу для місцевих. Однак ця інформація може бути неправдивою.