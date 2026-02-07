Ілюстративне фото: Денис Пушилін

Окупаційна адміністрація так званої “ДНР” заявила про наміри запустити приміське залізничне сполучення між тимчасово окупованим Іловайськом на Донеччині й російським Ростовом-на-Дону, а згодом — продовжити маршрут до Донецька.

Про це повідомив очільник т.з. “ДНР” Денис Пушилін.

За його словами, запуск приміських поїздів має “підвищити доступність транспортних послуг для мешканців регіону”. Наступним етапом, за твердженням Пушиліна, нібито стане організація залізничного сполучення між Донецьком і Ростовом-на-Дону.

Також окупаційна влада заявляє про плани створити швидкісне приміське сполучення з територією так званої “ЛНР”, а в перспективі — вийти на тимчасово окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, “поєднавши чотири регіони”.

Крім того, окупаційна адміністрація стверджує, що працює над запуском електропоїздів між Донецьком і Маріуполем.

Раніше ми розповідали, що у травні 2025 року, через 11 років з моменту окупації, в Донецьку відновили приміське залізничне сполучення. Маршрут об’єднує місто зі станцією Успенська, що на кордоні з Ростовською областю.