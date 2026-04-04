Окупаційні війська майже 400 разів за березень 2026 року застосували проти бійців ЗСУ хімічні речовини. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ

Протягом березня 2026 року російська армія понад 400 разів застосувала проти українських захисників боєприпаси з хімічними речовинами. Більшість із них були наповнені речовинами, які викликають подразнення. Конвенцію про заборону хімічної зброї Росія підписала ще у 1997 році.

Про застосування хімічної зброї розповіли журналісти Укрінформу з посиланням на слова начальника відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ підполковника Максима Кравчука.

“Противник використовує газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставлення — скиди з безпілотних літальних апаратів”, — пояснив Максим Кравчук.

Для довідки: Речовини CS і CN використовують правоохоронці виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень. Вони викликають сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.

За його словами, такі боєприпаси найчастіше використовують для штурму укріплень бійців ЗСУ, щоб змусити їх покинути свої укриття.

Зазначимо, відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї від 13 січня 1993 року заборонено її використання, розробку, виробництво та накопичення. Росія підписала цю конвенцію 29 квітня 1997 року.

Нагадаємо, військові ЗСУ також підрахували, що протягом березня 2026 року окупаційна армія завдала ударів по території України 7 987 керованими авіабомбами (КАБ). Це на 1,5 тисячі більше, ніж у лютому, який був рекордним за кількістю застосованих КАБів.