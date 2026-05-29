Генасемблея ООН. Фото: МЗС

Організація Об’єднаних Націй вперше офіційно включила російські збройні та безпекові сили до “чорного списку” сторін, які причетні до сексуального насильства в умовах війни. В організації верифікували вже 310 таких випадків, вчинених під час повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“У доповіді ООН наголошується, що організації вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства повʼязано з конфліктом на території Росії та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Переважна більшість постраждалих — чоловіки”, — заявив Дмитро Лубінець.

Він додав, що у доповіді зафіксована систематична відмова російської влади надавати доступ міжнародним моніторинговим механізмам ООН, що суттєво ускладнює встановлення повного масштабу злочинів.

“Йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних… Факт офіційного внесення російських силових структур до «чорного списку» ООН є важливим міжнародним визнанням відповідальності російської федерації за ці злочини. Водночас цього недостатньо без подальших рішучих кроків міжнародної спільноти”, — доповнив омбудсман Лубінець.

Він закликав забезпечити негайний і безперешкодний доступ МКЧХ та місій ООН до всіх місць утримання українців, посилити міжнародний тиск на Росію та притягнути до відповідальності винних — від безпосередніх виконавців до вищого військово-політичного керівництва.

