Освіта дистанційно, культура в евакуації: в Ольгинській громаді закрили всі дитсадки, більшість шкіл та 10 закладів культури

З початку повномасштабного вторгнення в Ольгинській громаді закрили 10 будинків культури, музеїв і бібліотек. Деякі з них згодом відновили роботу в евакуації. Не працюють більше й дитячі садки та частина шкіл. Нині з 449 працівників освіти й культури продовжують працювати 80.
Про це повідомили в Ольгинській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо.
Загалом на балансі громади перебувають 8 шкіл та 6 дитсадків. Втім, більша частина з них зараз не працює. З початку повномасштабного вторгнення в дистанційному форматі працюють Володимирівська школа №1 (із 48 співробітників до відкритої війни станом на листопад 2025 року працюють 17) та Новотроїцька школа №4 (з 55 співробітників залишилися 13). Всі інші комунальні заклади призупинили надання освітніх послуг.
Нині у школах Ольгинської громади залишаються працювати 49 співробітників зі 261 до відкритого російського вторгнення. У дитсадках працює 21 людина зі 122.
“Заклади припинили надання освітніх послуг через початок повномасштабного вторгнення та відсутність контингенту здобувачів освіти та вихованців”, — пояснили причини у ВА.
З початком повномасштабного вторгнення всі комунальні заклади культури Ольгинської громади призупинили роботу. Частина з них відновила роботу в евакуації, це:
Втім, більшість закладів досі не працюють. Це:
З 66 співробітників закладів культури зараз залишилися 10. Решта звільнилися за власним бажанням.
У ВА уточнили, що у 2026 році закриття комунальних закладів не заплановано.
Нагадаємо, у 2025 році Бахмутська ВА закрила ще дві школи та 5 дитсадків, центр культури та дозвілля ім. Мартинова, ЦПМД та стоматологічну поліклініку.