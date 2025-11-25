Освіта дистанційно, культура в евакуації: в Ольгинській громаді закрили всі дитсадки, більшість шкіл та 10 закладів культури

Музей історії селища Новотроїцьке, фото: Travels in ua

З початку повномасштабного вторгнення в Ольгинській громаді закрили 10 будинків культури, музеїв і бібліотек. Деякі з них згодом відновили роботу в евакуації. Не працюють більше й дитячі садки та частина шкіл. Нині з 449 працівників освіти й культури продовжують працювати 80.

Про це повідомили в Ольгинській ВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

З початку повномасштабного вторгнення в Ольгинській громаді припинили роботу комунальні заклади освіти та культури.

Загалом на балансі громади перебувають 8 шкіл та 6 дитсадків. Втім, більша частина з них зараз не працює. З початку повномасштабного вторгнення в дистанційному форматі працюють Володимирівська школа №1 (із 48 співробітників до відкритої війни станом на листопад 2025 року працюють 17) та Новотроїцька школа №4 (з 55 співробітників залишилися 13). Всі інші комунальні заклади призупинили надання освітніх послуг.



Нині у школах Ольгинської громади залишаються працювати 49 співробітників зі 261 до відкритого російського вторгнення. У дитсадках працює 21 людина зі 122.

“Заклади припинили надання освітніх послуг через початок повномасштабного вторгнення та відсутність контингенту здобувачів освіти та вихованців”, — пояснили причини у ВА.

З початком повномасштабного вторгнення всі комунальні заклади культури Ольгинської громади призупинили роботу. Частина з них відновила роботу в евакуації, це:

Володимирівська школа мистецтв;

Новотроїцький будинок культури “Горняк”;

Новотроїцький міський будинок культури ім. Л.Українки;

Володимирівський Палац спорту “Авангард”;

Благодатненська сільська бібліотека;

музей історії селища Новотроїцьке.

Втім, більшість закладів досі не працюють. Це:

Миколаївський сільський будинок культури;

Ольгинський міський будинок культури;

Володимирівський міський будинок культури ім. П.Чайковського;

Благодатненський міський будинок культури;

Володимирівська міська бібліотека;

Ольгинська міська бібліотека;

Новотроїцька бібліотека для дітей;

Новотроїцька міська бібліотека;

Миколаївська сільська бібліотека;

музей історії селища Благодатне.

З 66 співробітників закладів культури зараз залишилися 10. Решта звільнилися за власним бажанням.

У ВА уточнили, що у 2026 році закриття комунальних закладів не заплановано.

