Краматорського таксиста засудили до 15 років в’язниці за передачу даних про ЗСУ

Вирок суду у справі. Ілюстративне фото: Pixabay

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Дніпровський районний суд визнав мешканця Краматорська Сергія С. винним у державній зраді: той передавав представнику так званої “ДНР” координати, за якими у районі міста перебувають бійці ЗСУ та їхня техніка. За це одного разу отримав гроші, але тільки одноразово. Вирок суду — 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем Краматорська, якого раніше не судили. На момент вчинення злочину він працював таксистом, а з квітня 2026-го — почав листуватися у Telegram з чоловіком, який, за даними слідства, є співробітником адміністративних структур так званої “ДНР”.

Протягом квітня засуджений тричі надсилав співрозмовнику координати та адреси, за якими перебували підрозділи та техніка Сил оборони України на території Краматорського району: 2, 4 та 5 квітня.

Окрім цього, Сергій С. за завданням куратора спостерігав за іншим мешканцем Краматорська — за фотографією, яку йому надіслали. Куратор наказав заслуженому слідкувати, чи прийде та людина за вказаною адресою. Згодом виявилось, що фігурант справи спостерігав за першим заступником начальника головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

30 квітня фігуранта справи затримали, з того часу він перебуває під вартою.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину. Він розповів, що неофіційно працював у таксі спілкувався з представниками окупаційної адміністрації з непідконтрольної території та повідомляв про місця, де бачив військових. За словами Сергія С, один раз отримав від співрозмовника на банківську картку близько 6 тисяч гривень, а особистість людини, за якою стежив, начебто не знав.

Суд зазначив, що фігурант справи не продемонстрував належного усвідомлення протиправності своїх дій та не сприяв повному розкриттю обставин справи, а тому не визнав щире каяття як пом’якшувальну обставину.

Сергія С. визнали винним у державній зраді під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ) і призначили йому покарання — 15 років в’язниці з конфіскацією майна. Час відбування рахуватимуть з моменту набрання вироком законної сили, а вже проведений за ґратами час зарахують день за день.

Мобільний телефон, яким чоловік користувався для листування, суд конфіскував як знаряддя злочину. З засудженого також стягнули понад 21 тисячу гривень витрат на проведення експертиз.

Протягом 30 днів із дати проголошення вироку його можна оскаржити. Якщо це не станеться за відведений термін, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, 31-річного мешканця Слов’янська затримали за підозрою у державній зраді. Правоохоронці вважають, що той передавав представнику російської армії інформацію для ударів по українськ