Оцинкований чи фарбований стелаж: що обрати для вашого приміщення? | Вільне Радіо

Фото: skladsystems.com

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Металеві стелажі з оцинкованим і фарбованим покриттям можуть мати однакові розміри, конструкцію та вантажопідйомність, але по-різному поводитися під впливом вологи, температурних коливань і механічних пошкоджень. Саме умови експлуатації, мають визначати вибір.

Для сухого складу, архіву чи магазину часто достатньо фарбованої конструкції. Натомість у неопалюваних приміщеннях, підвалах і господарських будівлях оцинковані стелажі можуть забезпечити кращий захист від корозії. Розглянемо різницю між цими покриттями та випадки, коли варто обирати кожне з них.

У каталозі SkladSystems представлені металеві стелажі з оцинкованим і фарбованим покриттям, різними розмірами та допустимими навантаженнями. Це дозволяє підібрати конструкцію відповідно до умов приміщення, ваги товарів і необхідної конфігурації зберігання.

Оцинковані стелажі: як працює захист від корозії

Оцинкування передбачає нанесення на сталь шару цинку, який захищає основний метал від корозії. На відміну від звичайного лакофарбового покриття, цинк забезпечує не лише бар’єрний, а й електрохімічний захист сталі.

Якщо на поверхні виникає невелика подряпина, цинк навколо пошкодженої ділянки може продовжувати захищати відкритий метал. Це особливо корисно для стелажів, які часто контактують із тарою, інструментами або складським обладнанням.

Проте оцинкування не робить конструкцію повністю захищеною від іржі. Стійкість залежить від товщини цинкового шару, способу його нанесення, вологості та наявності агресивних речовин.

Для виготовлення стелажів можуть використовуватися оцинковані сталеві листи або деталі, оцинковані після виготовлення. Такі технології забезпечують різний рівень захисту, тому під час вибору важливо уточнювати характеристики конкретного виробу.

Де доцільно встановлювати оцинковані стелажі?

Оцинковані конструкції особливо практичні в приміщеннях, де неможливо постійно підтримувати стабільну температуру та вологість.

Найпоширеніші сфери використання:

Неопалювані склади та ангари, де можливе утворення конденсату.

Підвали, гаражі та господарські приміщення з періодично підвищеною вологістю.

Складські зони для зберігання інструментів, запчастин і технічного інвентарю.

Допоміжні приміщення підприємств, де стелажі регулярно очищують.

Для відкритих майданчиків, холодильних камер і приміщень з агресивними хімічними речовинами необхідно окремо перевіряти придатність конкретного типу оцинкування.

Фарбовані стелажі: особливості порошкового покриття

Більшість сучасних фарбованих металевих стелажів мають порошкове полімерне покриття. Фарбу наносять на підготовлену металеву поверхню, після чого полімеризують за високої температури.

У результаті утворюється суцільний захисно-декоративний шар, який обмежує контакт сталі з повітрям і вологою. Якісне порошкове покриття добре витримує повсякденне використання, очищення та помірні механічні навантаження.

Його головна особливість — бар’єрний принцип захисту. Якщо покриття пошкоджується до металу, на відкритій ділянці за наявності вологи може початися корозія. Тому в складних умовах важливо своєчасно відновлювати пошкоджені місця.

Перевагою фарбованих конструкцій є широкий вибір кольорів. Це має значення для торговельних залів, офісів, архівів та інших приміщень, де стелажі залишаються частиною інтер’єру.

Для яких приміщень підходять фарбовані стелажі?

Фарбовані моделі доцільно використовувати там, де відсутній постійний контакт із водою та немає значних температурних коливань.

Зокрема, це:

Магазини та торговельні зали. Кольорові конструкції можна підібрати відповідно до оформлення приміщення.

Кольорові конструкції можна підібрати відповідно до оформлення приміщення. Архіви та офіси. Стелажі підходять для документів, папок, коробок і канцелярських матеріалів.

Стелажі підходять для документів, папок, коробок і канцелярських матеріалів. Сухі склади. Для зберігання товарів, упаковки, комплектуючих та інвентарю.

Для зберігання товарів, упаковки, комплектуючих та інвентарю. Майстерні. Для інструментів і деталей за умови відсутності постійного впливу вологи.

Для інструментів і деталей за умови відсутності постійного впливу вологи. Підсобні приміщення магазинів. Для організації запасів товарів і господарських матеріалів.

За належної експлуатації якісні фарбовані стелажі можуть служити багато років без необхідності оновлення покриття.

Яке покриття краще для підвалу, гаража та складу?

Для підвалу. Якщо приміщення сухе, опалюване та має справну вентиляцію, можна використовувати фарбовані стелажі. За підвищеної вологості й ризику конденсату краще розглянути оцинковані конструкції. Якщо полиці виготовлені з ДСП, їхня вологостійкість потребує окремої оцінки.

Для гаража. Вибір залежить від температурного режиму. У сухому опалюваному гаражі фарбовані моделі цілком практичні. У неопалюваному приміщенні, де взимку накопичується волога від автомобіля та снігу, оцинковане покриття може бути доцільнішим.

Для складу. У сухих логістичних центрах, магазинах та архівах зазвичай достатньо фарбованих конструкцій. Для холодних складів, ангарів і приміщень із нестабільним мікрокліматом варто оцінити ризик корозії та обрати відповідне покриття.

Для харчового виробництва. У сухих допоміжних зонах можуть використовуватися обидва варіанти. Для приміщень із частим миттям, контактом із харчовою продукцією або агресивними дезінфекційними засобами можуть знадобитися спеціалізовані стелажі з нержавіючої сталі.

Що обрати для свого приміщення?

Для сухих складів, магазинів, архівів та офісів фарбовані стелажі зазвичай є практичним і економічно обґрунтованим вибором. Вони забезпечують необхідну міцність, мають акуратний вигляд і доступні в різних кольорах.

Оцинковані стелажі варто розглядати для неопалюваних складів, гаражів, підвалів та інших приміщень із підвищеним ризиком корозії. Особливо якщо конструкції часто контактують із вологою або зазнають механічних пошкоджень.