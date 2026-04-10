Добропільська міська військова адміністрація оновила програму “Громада Вами опікується” на 2026 рік: тепер планують оздоровити не 35, а орієнтовано 56 дітей. Через це зросли й заплановані видатки на компенсацію вартості путівок.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації №1298 від 27 березня 2026 року.
Комплексну програму “Громада Вами опікується” Добропільська міська ВА ухвалила 26 лютого і тоді на оздоровлення дітей протягом 2026 року закладали 1 108 400 грн. Цього, за очікуваннями місцевої влади, повинно було вистачити на відшкодування вартості путівок орієнтовано для 35 дітей громади.
27 березня на ці заходи заклали вже 1 745 250 гривень — на понад 630 тис. більше, ніж раніше. Зросла і кількість дітей, для оздоровлення яких цих коштів має вистачити, — орієнтовано 56.
За додатковою інформацією стосовно отримання цієї допомоги можна звернутися до управління соціального захисту населення Добропільської міської ради:
