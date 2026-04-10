Відпочинок та оздоровлення дітей.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Добропільська міська військова адміністрація оновила програму “Громада Вами опікується” на 2026 рік: тепер планують оздоровити не 35, а орієнтовано 56 дітей. Через це зросли й заплановані видатки на компенсацію вартості путівок.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації №1298 від 27 березня 2026 року.

Комплексну програму “Громада Вами опікується” Добропільська міська ВА ухвалила 26 лютого і тоді на оздоровлення дітей протягом 2026 року закладали 1 108 400 грн. Цього, за очікуваннями місцевої влади, повинно було вистачити на відшкодування вартості путівок орієнтовано для 35 дітей громади.

27 березня на ці заходи заклали вже 1 745 250 гривень — на понад 630 тис. більше, ніж раніше. Зросла і кількість дітей, для оздоровлення яких цих коштів має вистачити, — орієнтовано 56.

За додатковою інформацією стосовно отримання цієї допомоги можна звернутися до управління соціального захисту населення Добропільської міської ради:

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41;

+38 (066) 86-71-617

Нагадаємо, профільна комісія при Добропільській міській ВА погодила компенсації за зруйноване житло ще 103 заявникам із Добропілля, Білицького та Водянського. Загалом на виплати претендували 128 людей, однак шести власникам відмовили, а ще 19 заявок — призупинили для збору додаткової інформації.