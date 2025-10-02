Книжковий магазин в Україні. Ілюстративне фото: AIN

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від 1 жовтня в Україні набули чинності зміни до державної програми “Пакунок школяра”. Одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн, яку для початку навчального року надають українським першокласникам та першокласницям, тепер можна витратити у більшій кількості крамниць, зокрема книжкових.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Державну допомогу можна використати для придбання потрібних дітям товарів у торгівельних точках, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

У Мінсоцполітики зауважили, що кількість заяв на таку допомогу вже перетнула позначку у 200 тисяч. Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей, а загальна сума профінансованої допомоги перевищила 856 млн гривень, що становить майже 70% від загального бюджету програми. Переважна більшість сімей оформила заявку через застосунок “Дія” (176 тисяч), а ще 24 тисячі людей звернулися за допомогою до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Сім’ї, які ще не подали заявку на виплату, досі можуть це зробити: реєстрація відкрита до 15 листопада 2025 року. Журналісти Вільного Радіо вже опублікували інструкцію стосовно отримання коштів.

Нагадаємо, у вересні Міністерство соціальної політики запустило онлайн-мапу торгівельних точок, де можна витратити отримані за програмою “Пакунок школяра” 5 тисяч гривень.