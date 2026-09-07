Памʼятний знак “Покровськ” став частиною музейної експозиції у Дніпрі

Памʼятний знак "Покровськ" у Дніпрі. Фото: Покровська МВА

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Пам’ятний знак “Покровськ” став частиною експозиції Музею сучасної російсько-української війни імені Дмитра Яворницького у Дніпрі. Встановлення обʼєкта — ініціатива молодіжної ради до 145-ї річниці міста.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, що памʼятний знак “Покровськ” зайняв своє місце в просторі, де зберігається історія боротьби України — у Музеї сучасної російсько-української війни Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Захід повʼязали зі 145-ю річницею Покровська, яку відзначають у першу неділю вересня — цьогоріч це 6 число.

“Символічно, що це відбувається у день 145-ї річниці нашого рідного міста — міста-героя Покровська, міста героїчних людей, які відіграли надзвичайно важливу роль в обороні Донеччини. Велика шана кожному оборонцю Покровська, покровчанам, які полягли та сьогодні боронять нашу землю, нашу Донеччину. Впевнений, що за ці два роки окупант багато зубів сточив об наше місто. Можна зайти в місто, але втримати його — зовсім інша справа. Я впевнений, що наше місто повернеться, і ми в нього повернемося та будемо його відбудовувати”, — сказав голова Покровської ВА Сергій Добряк.

Як уточнили у військові адміністрації, ідея встановлення памʼятного знака належить місцевій молодіжній ради. Її голова, Олександр Нестеренко, прокоментував ініціативу так:

“Навіть перебуваючи у Дніпрі, ми знаємо: Покровськ — це перш за все люди.Ми хотіли побачити тут наш рідний Покровськ, щоб кожен відвідувач музею міг побачити місто, яке боролося і бореться за своє існування”.

Зазначимо, що відвідати музей можна за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 16. Він працює з 10:00 до 16:30, вихідний день — понеділок.

Нагадаємо, у Покровську працював історичний музей, який налічував близько 15 тисяч експонатів. Представники військової адміністрації запевняють, що евакуювали звідти всі предмети, які належали державі.