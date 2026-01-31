Парфумерний етикет: як носити аромати та не заважати оточуючим

Фото: Pexels

Ми часто обираємо парфуми для себе, але забуваємо, що наш запах — це частина простору інших людей. Те, що вам здається розкішним шлейфом, для колеги в маленькому офісі може стати справжнім випробуванням. Вміння користуватися парфумами — це такий самий елемент культури, як і підбір одягу до місця.

Кілька простих правил використання парфумів

Щоб ваш улюблений запах викликав захоплення, а не бажання відчинити вікно, пам’ятайте про кілька базових речей:

Дозування — це все. Навіть найдорожчі парфуми у великій кількості стають задушливими. Для роботи чи поїздки в транспорті зазвичай вистачає одного-двох розпилень.

Навіть найдорожчі парфуми у великій кількості стають задушливими. Для роботи чи поїздки в транспорті зазвичай вистачає одного-двох розпилень. Куди наносити. Не треба «поливати» одяг. Краще нанести краплю на зап’ястя або потилицю під волосся. Так аромат розкривається поступово від тепла тіла і звучить набагато природніше.

Час і місце. Важкі аромати з мускусом, удом чи густими спеціями краще залишити для вечірок або вечірніх прогулянок. Для закритих приміщень чи спортзалу ідеально підходять легкі цитрусові або зелені композиції.

Як подовжити життя аромату без зайвих пшиків?

Багато хто наносить більше парфуму, бо здається, що він швидко зникає. Насправді ваш ніс просто звикає і перестає його чути. Щоб аромат тримався довше без «передозування», спробуйте наносити його на зволожену шкіру. Будь-який крем без запаху працює як фіксатор, що затримує молекули парфуму на весь день.

Також майте на увазі, що погода сильно впливає на запах. У дощ аромат стає інтенсивнішим, а в мороз — більш стриманим і «прозорим».

Зрештою, парфуми мають бути вашим невидимим аксесуаром, а не гучною заявою. Обирайте те, що подобається вам, але завжди залишайте іншим простір для дихання. Тільки тоді ваш вибір буде збирати справжні компліменти.