Пасинок Медведчука керує бізнесом в окупованому Донецьку, — “Слідство.Інфо”

Богдан Марченко разом із матір'ю Оксаною.

Пасинок проросійського політика Віктора Медведчука Богдан Марченко з початку 2026 року співволодіє компанією, яка управляє бізнесом у тимчасово окупованому Донецьку. Чоловік виїхав з України у 2022-му, отримав російський паспорт та нині мешкає у Москві.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Слідство. Інфо”.

Там стверджують, що за даними Федеральної податкової служби, 14 листопада 2022 року Богдан Марченко отримав у Москві російський паспорт. Вже у січні цього року він став співзасновником ТОВ “Управляющая компания “Инвест Основа”.

Бізнес-партнерка Марченка в цій компанії — росіянка Марина Воронкова, яка раніше очолювала інвесткомпанію “Регіон”. Як стверджують журналісти, у цій фірмі працює брат Віктора Медведчука, Сергій.

Компанією “Инвест Основа” керує, зокрема Закритими пайовими інвестиційними комбінованими фондами “Берилл” та “Александрит”. Обидва фонди, за даними “Слідства. Інфо”, мають частки в російській компанії “Индустриальные Инновации”, яка зареєстрована в тимчасово окупованому Донецьку.

Основний вид діяльності компанії — торгівля металами та металевими рудами.

Ще у 2024-му “Центр журналістських розслідувань” повідомляв, що “Индустриальные Инновации” створили на базі вкраденого майна залізорудного комбінату в Запорізькій області. Директором фірми є Олександр Ненич — бойовик так званої “ДНР” та член воєнізованого обʼєднання “Союза добровольцев Донбасса”.

Як писали у прокуратурі Запорізької області, Ненич та його спільники завдали Україні збитків на 7 мільярдів гривень — на виробничих потужностях шахти незаконно добули та передали окупаційній владі залізну руду загальним обсягом 989 504 тонни.

Нагадаємо, очільника партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука затримали українські силовики під час спецоперації у квітні 2022-го. Згодом президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

Сам лідер “ОПЗЖ” просив Росію обміняти його на бійців, які вийшли з “Азовсталі”. Політик перебував під вартою і давав свідчення щодо ймовірних схем з постачанням вугілля та “націоналізації” Росією газового родовища у Криму.