Після поранення, ампутації чи тривалого лікування людина опиняється в зовсім іншій реальності. Повернення до руху, професії, родини — процес, який важко пройти наодинці. У 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» цю роботу виконує патронатна служба, або служба супроводу Азов. Це окрема команда, що працює з військовими не формально й не епізодично, а стільки, скільки потрібно.

Патронатна служба бригади «Азов» виникла у 2024 році як відповідь на запит самих бійців. Її створювали з простою логікою: якщо держава хоче, щоб люди не просто лікувалися, а відновлювалися — має бути структура, яка бере на себе весь шлях. Від шпиталю до повернення в стрій або до повноцінного цивільного життя.

Що робить Служба супроводу

Робота служби охоплює кілька напрямів, які взаємодоповнюють одне одного. Це не набір окремих послуг, а цілісний маршрут відновлення:

Медичний супровід — допомога з лікуванням, реабілітацією та протезуванням, координація між фахівцями й клініками;

психологічна підтримка — консультації, кризова допомога, групові програми для військових та їхніх родин;

соціалізація та реадаптація — повернення до побутових і соціальних ролей після служби чи полону;

професійний розвиток — навчання, перекваліфікація, підготовка до цивільних посад;

підтримка родин — психологічна та інформаційна допомога рідним військових;

ветеранські спільноти та адаптивний спорт — середовище, де відновлення не формальність, а жива взаємодія.

Усе це — не про «закрити питання», а про те, щоб людина відчувала: про мене пам’ятають, я важлива, я не сама.Так будується довіра, з якої починається відновлення.

Приклад роботи супроводу замість тисячі слів

У листопаді в Києві відбулася подія, яка дуже точно пояснює, для чого існує Служба супроводу. Боєць 5-го батальйону з позивним Кошмар — після поранення й ампутації — повернувся до активного життя. Йога стала частиною його реабілітації, а з часом — способом допомагати іншим.

15 листопада він провів відкрите тренування у студії MOJAVE, зібравши кошти на програму фізичної реабілітації бійців. Участь була за донат, а заняття — відкритим для кожного, хто хотів підтримати тих, хто починає свій шлях після травм.

Захід не возвеличує спорт, а показує, як виглядає відновлення, коли поруч є команда, яка не зникає після виписки зі шпиталю. Практичний результат роботи супроводу: від лікування до моменту, коли боєць сам стає опорою для інших.

Хто може звернутися з підтримкою?

Служба супроводу працює не лише з тими, хто зараз на лікуванні. Звернутися можуть:

військові на будь-якому етапі лікування чи реабілітації;

чинні бійці, яким потрібна психологічна або медична консультація;

родини військових — за підтримкою й навчальними програмами;

ветерани, які повертаються до мирного життя, шукають роботу або потребують реадаптації.

Подати запит можна через сайт azov.care, де також зібрані історії бійців і докладні контакти.

Чому патронатна служба – це важливо?

Армія тримається на людях. Підрозділ, який дбає про своїх після бою, зберігає і бойовий дух, і людяність. Патронатна служба «Азову» стала частиною цієї системи: не про папери й звіти, а про реальну підтримку.

Її місія проста: ніхто не має проходити шлях відновлення сам. І поки бійці повертають собі рух, опору та силу — поруч стоїть команда, яка допомагає зробити цей шлях можливим.

