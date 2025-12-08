Підтримайте Вільне Радіо
Після поранення, ампутації чи тривалого лікування людина опиняється в зовсім іншій реальності. Повернення до руху, професії, родини — процес, який важко пройти наодинці. У 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» цю роботу виконує патронатна служба, або служба супроводу Азов. Це окрема команда, що працює з військовими не формально й не епізодично, а стільки, скільки потрібно.
Патронатна служба бригади «Азов» виникла у 2024 році як відповідь на запит самих бійців. Її створювали з простою логікою: якщо держава хоче, щоб люди не просто лікувалися, а відновлювалися — має бути структура, яка бере на себе весь шлях. Від шпиталю до повернення в стрій або до повноцінного цивільного життя.
Робота служби охоплює кілька напрямів, які взаємодоповнюють одне одного. Це не набір окремих послуг, а цілісний маршрут відновлення:
Усе це — не про «закрити питання», а про те, щоб людина відчувала: про мене пам’ятають, я важлива, я не сама.Так будується довіра, з якої починається відновлення.
У листопаді в Києві відбулася подія, яка дуже точно пояснює, для чого існує Служба супроводу. Боєць 5-го батальйону з позивним Кошмар — після поранення й ампутації — повернувся до активного життя. Йога стала частиною його реабілітації, а з часом — способом допомагати іншим.
15 листопада він провів відкрите тренування у студії MOJAVE, зібравши кошти на програму фізичної реабілітації бійців. Участь була за донат, а заняття — відкритим для кожного, хто хотів підтримати тих, хто починає свій шлях після травм.
Захід не возвеличує спорт, а показує, як виглядає відновлення, коли поруч є команда, яка не зникає після виписки зі шпиталю. Практичний результат роботи супроводу: від лікування до моменту, коли боєць сам стає опорою для інших.
Служба супроводу працює не лише з тими, хто зараз на лікуванні. Звернутися можуть:
Подати запит можна через сайт azov.care, де також зібрані історії бійців і докладні контакти.
Армія тримається на людях. Підрозділ, який дбає про своїх після бою, зберігає і бойовий дух, і людяність. Патронатна служба «Азову» стала частиною цієї системи: не про папери й звіти, а про реальну підтримку.
Її місія проста: ніхто не має проходити шлях відновлення сам. І поки бійці повертають собі рух, опору та силу — поруч стоїть команда, яка допомагає зробити цей шлях можливим.
