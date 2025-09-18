Маріупольська спеціалізована школа №63. Фото: Wikimapia

Маріупольська педагогиня після захоплення міста окупантами, за даними слідства, стала заступницею директора у російській школі. Там вона впроваджує програми РФ, організовує святкування їхніх державних дат і залучає дітей до “Юнармії” та “Орлят Росії”. Тепер жінці інкримінують колабораційну діяльність.

Повідомлення про підозру та повістку про виклик журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Офісу Генпрокурора.

Мова йде про громадянку України Альону П. До початку повномасштабного вторгнення вона працювала педагогом-організатором у “Маріупольській спеціалізованій школі №63”. У серпні 2022 року жінку звільнили з цієї посади.

За даними слідства, не пізніше травня 2023 року жінка добровільно погодилася співпрацювати з окупаційною владою. Вона обійняла посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи у так званому “Державному бюджетному загальноосвітньому закладі “Середня школа Невська” міського округу Маріуполь.

Цей навчальний заклад працює за стандартами освіти Російської Федерації. Слідчі встановили, що Альона П. організовує поточне й перспективне планування роботи школи, координує діяльність учителів і вихователів, бере участь у підготовці методичних матеріалів та контролює якість навчального процесу.

Окрім цього, вона:

організовує проведення іспитів, гуртків і факультативів;

впроваджує сучасні освітні технології, у тому числі дистанційні;

стежить за дотриманням російських федеральних освітніх стандартів;

бере участь у відборі педагогічних кадрів і підвищенні їхньої кваліфікації;

організовує позакласні заходи та культурно-масову роботу з дітьми.

Також підозрювана організовує щотижневі шкільні лінійки з використанням державних символів РФ. Вона нібито проводить заходи до Дня Конституції Росії, Дня прапора, герба й гімну, а також методичні семінари для вчителів, присвячені використанню російської символіки.

За інформацією слідчих, Альона П. також відповідає і за організацію діяльності дитячих об’єднань — “Юнармии“ та “Орлят России”. Вона залучає школярів до цих організацій та координує їх.

Таким чином, дії жительки Маріуполя, кваліфікували за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України “Колабораційна діяльність”. За це їй може загрожувати до 3 років ув’язнення або інші покарання, а також заборона працювати в освіті чи на державних посадах на 10-15 років.

24, 25 і 26 вересня 2025 року з 9 до 14 години підозрювана має прибути до слідчого в Дніпрі для вручення підозри та допиту. Якщо фігурантка не з’явиться без поважних причин, їй можуть загрожувати штраф або примусовий привід.

